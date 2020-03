Tizi-Ouzou : Le service oncologie rassure ses patients

« Les équipes sont sur les lieux de travail tous les jours et assurent les cures de chimiothérapie qui ne peuvent être reportées et ce, dans le respect des recommandations internationales», a rassuré le responsable du service. Toutefois, l’équipe médicale a appelé les patients à éviter les déplacements inutiles et dangereux aussi bien pour eux que pour leurs parents. Pour ce faire, les patients qui n’ont pas été appelés par leurs médecins doivent au préalable contacter le service pour tout renseignement et ce, avant tout déplacement du malade ou de son parent au service. Deux numéros de téléphone, le 026 19 30 47 et le 026 19 30 40 poste 141 sont mis à la disposition des patients et de leurs parents, du dimanche au jeudi de 09h à 14h.

Les évaluations (scanner, bilan…) peuvent être envoyées par mail à l’adresse:oncologie.balloua@yahoo.com, a encore rappelé le service, le nom du médecin traitant et le numéro du dossier du malade doivent être indiqués impérativement sur le mail.

Bel.Adrar