Bechar : l’Université lance la fabrication d’une solution hydro-alcoolique

L’université Tahri-Mohamed de Bechar s’est lancée dans le processus de fabrication d’une solution hydro-alcoolique désinfectante pour les mains, au titre de sa contribution à la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), a-t-on appris jeudi du recteur de cette université. «Pour parer au plus pressé et combler le déficit local en ce type de produits désinfectants en cette période de pandémie de coronavirus, les chimistes et les biologistes de l’université ont lancé le projet de fabrication de cette solution, aux normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et ce, au sein des laboratoires de l’université», a affirmé à l’APS le Dr Saïd Mamouri. L'initiative, qui s’inscrit aussi dans le cadre de la contribution des enseignants et chercheurs de l’université, a reçu le soutien des autorités locales et du commandement de la troisième Région militaire (3e RM) de Bechar, qui vient de donner son accord pour la livraison de l’éthanol qui entre dans la fabrication de cette solution désinfectante, a-t-il ajouté. La fabrication de cette solution, qui n’a aucun objectif lucratif, vise à satisfaire les besoins des citoyens et des hôpitaux de la région en ce genre de produits nécessaires à la prévention et la lutte contre la propagation du coronavirus, a souligné M. Mamouri. Pour la concrétisation du projet, pour lequel les enseignants des différentes facultés de l’université de Bechar se sont mobilisés pour le réaliser dans des délais courts, l’Université a mis les moyens humains et matériels à la disposition de ses animateurs, a-t-il expliqué. Le projet vient mettre un terme à la pénurie de ce produit enregistrée actuellement dans la région, par manque d’unités spécialisées dans sa fabrication, selon des professionnels locaux de la santé.