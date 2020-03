Pharmacies d’officine : Les gardes maintenues

Egalement membre de comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Coronavirus, le Dr Abdelkrim Touahria a appelé les 12.000 pharmaciens à rester solidaires pour l'accomplissent de leur devoir.

« Une réunion a regroupé les directeurs de santé et les responsables des services de sécurité dans les wilayas touchées par l'épidémie pour valider un document en faveur de l'ensemble des professionnels de santé et d'autres secteurs leur permettant de circuler et se rendre au lieu de travail. Ce document peut être demandé au niveau des circonscriptions administratives des wilayas concernées », a-t-il expliqué.

Il ajoute que la plupart des médicaments contre les maladies chroniques sont fabriqués localement et il a affirmé que les pouvoirs publics ont pris des dispositions par rapport à certaines références, en rupture de stock, pour passer les bons de commande.

Concernant l’hydroxychloroquine, validé par les autorités sanitaires pour lutter contre le coronavirus, l’invité de la rédaction a précisé qu’il s’agit d’un protocole de traitement et non un médicament, rappelant qu'il a été testé dans certains pays européens.

«Ce traitement est prescrit en milieu hospitalier et il est réservé uniquement à certaines spécialités, notamment l'infectiologie, la médecine interne et la pneumologie. Il est inutile d'aller le chercher dans les pharmacies », a-t-il déclaré, révélant que l’Algérie dispose d'un stock de 110.000 boîtes.

Il a signalé qu'il faudra ajouter une autre quantité dès lors que le traitement a donné des résultats probants sur certains cas à Oran et à Alger. « Les autorités ont passé un bon de commande d'une quantité de 190.000 boîtes d'hydroxychloroquine produites localement. Elle seront disponibles bientôt dans tout le territoire national », a-t-il confié. Il y a un stock de 110.000 boîtes d'hydroxychloroquine en plus de 190.000 commandées et produites localement

Cependant, ce traitement n'est pas destiné à tous, et le président de l’Ordre a fait savoir qu'il sera administré aux malades qui ont été diagnostiqués positifs pour qu'ils n'atteignent pas les stades de complications, a-t-il précisé. C'est dans ce sens que le protocole a été validé. Il faut recourir au traitement dès l'apparition des premiers symptômes, tels que les difficultés respiratoires et la toux, dit-il.

Le Dr Touahria a admis le fait qu'il y a des soucis par rapport à la disponibilité des produits chimiques qui rentrent dans la fabrication des gels hydroalcoolique, notamment l'eau oxygénée et la glycérine, et reconnu l’existence de quelques difficultés pour s’en approvisionner. « Le gel ne doit être utilisé qu’en cas de nécessité lorsqu'il y a un manque d'eau et de savon. Quant aux masques et aux bavettes, ils sont prioritairement destinés aux malades afin de limiter la contamination », a-t-il souligné.

Interrogé sur la spéculation sur ces produits, il a démenti catégoriquement certaines informations faisant état du recours des pharmaciens à cette pratique, assurant même leur disponibilité à des prix raisonnables. Il a noté que le problème lié à la rupture de stocks sera réglé avec le plafonnement des prix et le contrôle strict des circuits de distribution. « A travers les inspections, les autorités sanitaires essayent de réguler ce marché pour rééquilibrer la chaîne des intermédiaires», a-t-il souligné. «Dire que tous les médicaments sont aujourd'hui disponibles serait un mensonge », a-t-il dit, révélant le recensement de plus de 200 médicaments qui sont indisponibles. «Certaines molécules de pathologies chroniques sont indisponibles et nous ne cessons d'alerter les autorités sanitaires à travers les cellules de veille», a-t-il indiqué, affirmant que l'origine de la rupture des stocks est liée à l'apparition du coronavirus et au stockage par certaines pharmacies de quantités importantes de médicaments. « Il y a aussi des clients qui demandent des quantités inhabituelles de médicaments, en particulier le Paracétamol, chose qui a impacté les stocks », a-t-il regretté.

Il a estimé que cette crise permettra de tirer beaucoup de leçons et a annoncé que les professionnels vont mettre en place des dispositifs pour gérer les stocks. «Suite à l'allègement des procédures par les autorités sanitaires, les producteurs peuvent procéder à la commercialisation des médicaments sans passer par le Laboratoire national de contrôle des médicaments pour faciliter l'acheminement sur le marché », a-t-il confié.

L'industrie pharmaceutique « n'échappe pas au diktat de la mafia et les contrôles ont lieu », a conclu le Dr Touahria.

Tahar Kaidi