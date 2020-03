Mostaganem et Sidi Bel-Abbès : Plus de 40 tonnes de produits alimentaires saisies

A Mostaganem, plus de 33 tonnes de produits alimentaires ont été saisies au cours des dernières 24 heures, a précisé à l'APS le chef du service d'observation du marché et de l'information économique à la Direction du commerce de cette wilaya, Sid Ahmed Ghali.

Cette opération, a-t-il indiqué, a été menée par les équipes de vigilance et de répression du monopole et de la spéculation, composées d'agents des directions du Commerce et de l'Agriculture, de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté au niveau des communes de Mansourah, Hassi Mamèche, Mesra et Ouled Maallah.

Selon la même source, Mostaganem a enregistré ce jeudi la saisie de 17 tonnes et 25 kilogrammes de produits des minoteries, notamment de la farine emballée destinée à la spéculation par un opérateur économique de la localité de Yennarou, dans la commune de Mansourah, tandis qu'à Ouled Maala plus de 11 tonnes ont été saisies, dont 5,2 T de lait en poudre et 2,4 T de pois-chiches.

La veille, mercredi, près de 5,2 tonnes de semoule et de farine ont été saisies dans la même wilaya auprès de deux commerçants des communes de Mesra et de Hassi Mamèche, a fait savoir M. Ghali, ajoutant que les mis en cause seront poursuivis pour ces pratiques de monopole et de spéculation, outre la non-inscription au registre de commerce et l'absence de facture.

La wilaya de Sidi Bel-Abbès a, quant à elle, enregistré mercredi la saisie de 75 quintaux de farine (blé tendre) destinée à la spéculation, suite à une opération menée à par les services de la Sûreté de la daïra de Merine, a indiqué la cellule de communication de la Sûreté de wilaya.

La marchandise était chargée à bord de deux camions contenant 151 sacs pesant chacun 55 kilogrammes, a révélé la même source, affirmant que les mesures légales ont été prises concernant cette affaire.

Le contrôle mené à Sidi Bel-Abbès par les agents de la Sûreté et les institutions partenaires à l'instar de la Direction du commerce, s'est également soldé, mercredi, par la saisie d'une importante quantité de produits alimentaires destinés à la vente alors qu'ils étaient périmés, a-t-on signalé de même source.