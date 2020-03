OPERATIONS DE LA GENDARMERIE : Saisie de tonnes de produits périmés

Une tentative de commercialisation d’une grande quantité de concentré périmé de tomate, a été mise en échec par les services de la Gendarmerie Nationale à Mila.

De grandes opérations de lutte contre la spéculation ont été menées avec succès ces dernières 48h et se sont soldées par la saisie de plus de 700 tonnes de blé, farine et semoule. Selon la cellule de communication du Commandement de la Gendarmerie, un premier coup de filet a été réalisé mercredi à Mila, suite à une descente dans l’usine « Latina » spécialisée dans la production agroalimentaire à Chelghoum Laid. Les éléments de la Section de recherches du groupement territorial de la GN appuyés par la Section de sécurité et d’intervention ont procédé à la saisie de quantités record de produits périmés destinés à la commercialisation à l’est du pays .

Les gendarmes ont également mis la main sur 2041 fûts de concentré de tomate impropre à la commercialisation, d’un poids de 245 kg chacun et de 28 autres fûts de concentré périmé de pulpe de fruits d’un poids de 6860 kg . Une autre quantité de 500 tonnes de matière première pour la production des conserves a été découverte, conservée dans des conditions non conformes. Les gendarmes ont également déjoué une tentative d’inonder le marché par 1520 tonnes de produits emballés ne répondant pas aux normes, ainsi que 108. 000 boîtes de produits périmés. Il s’agit entre autres de confiture, pois chiche , petits pois en conserve et de jus de fruits d’un poids total de 59 tonnes. Les gendarmes ont saisi dans la même usine 4 .180 000 boites de produits en conserved’un poids de 1461 tonnes. Trois personnes ont été arrêtées, dont le gérant du groupe Oucherif des industries alimentaires, O. Abdelaziz, le magasinier B. Mohamed Saïd et le gérant de l’usine de production, Kh. Hocine .Le dossier a été transmis à la justice.

Les services de la Gendarmerie Nationale ont renforcé la lutte contre la spéculation ces derniers jours à travers des descentes et des opérations de contrôle ainsi que le renforcement du renseignement. Selon un bilan de la cellule de la communication connu jeudi, 979 spéculateurs ont été interpellés du 22 au 25 mars. Lors de ces opérations, les gendarmes ont procédé à la saisie de 2010 tonnes de conserves , de 414 tonnes de farine, de 170 tonnes de semoule , de 79 tonnes de blé tendre , de 17 tonnes de blé dur ainsi que de 7 tonnes d’orge et de 35 tonnes de maïs. Les mêmes services ont saisi en 4 jours, 110 tonnes de pâtes. En outre, 5 tonnes de lait en poudre et plus de 100 litres de lait en sachet, destiné à la spéculation ont été saisis.

A cela s’ajoutent des quantités importantes de dattes, sucre, vinaigre, œufs, fromage et viande blanche. Par ailleurs, les gendarmes ont déjoué des tentatives d’inonder le marché informel de produits pharmaceutiques de protection dont près de 215 000 unités de médicaments, 196 000 gels antiseptiques ,134 500 gants chirurgicaux ainsi que 707 masques.

Neila Benrahal