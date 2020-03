Blida s’adapte à son confinement : Les Algériens solidaires

Le confinement total de la wilaya de Blida, avec 150 cas déclarés positifs au dernier bilan de mercredi sur les 302 cas à l’échelle nationale, a quelque peu surpris la population locale, qui est en train de s’adapter et de prendre son mal en patience.

Les rues lavées par une pluie fine sont presque désertes, parfois lugubres avec un tardif climat hivernal, et dans certains quartiers comme "Aronda" ou "place des Pompes", cela donne une indéfinissable impression du départ soudain de leurs habitants.

La gare de la ville, à quelques jets de pierre du stade Brakni, est déserte, et aucun train ne passe dorénavant prendre les milliers de travailleurs, qui désertent pour la journée "El Ourida" (la rose) et aller travailler dans la capitale et sa banlieue, parfois vers les capitales du monde, avec ces dizaines de personnels d’Air Algérie ou de la Cnan.

Du quartier huppé de Zabana (ex-joinville) à "Bab Essebt", un des carrefours les plus fréquentés de la ville, quelques passants, chargés de provisions, qui pressent le pas pour rentrer chez eux.

Il est 10 heures au carrefour de "Bab Essebt", et un dispositif policier gère le peu de circulation automobile: terrasse de cafés vides, rues désertes, peu de passants. Le GAB, une banque privée étrangère tente d’offrir quelques milliers de dinars à quelques étourdis, qui n’ont pu retirer leur paie.

Vers "Place Tout", l’autre grande placette qui regroupe autour de cafés centenaires les "Ouled le bled", les natifs de la ville, l’allée est déserte, pas de voitures en stationnement, ni de gardiens, souvent clandestins.

Pas de vente de livres aux amoureux de lecture et d’évasion littéraire, ni de débats intellectuels sur quelques œuvres d’auteurs Algériens du siècle dernier sur Blida et sa région, la librairie "Mauguin", avec ses portes vert olive, est fermée depuis quelques jours.

Sur la célèbre placette avec son mythique théâtre "Mohamed Touri" et sa rotonde de bal musette, quelques silhouettes furtives, les bras lourdement chargés, traversent l’endroit en coup de vent, à l’ombre des cimes de Chréa, l’éternelle gardienne de l’antique médina qu’on dit avoir été fondée par le sévillan "Sidi El Kébir".

Au-delà, de la rue d’Alger, qui transperce la place du 1er novembre (place Tout), le marché des fruits et légumes de la médina, "Souika". Là, la même ambiance de tous les jours : les étals offrent la panoplie des légumes, dont la tomate, la pomme de terre, l’oignon, le navet et la carotte, la courgette, et quelques autres légumes frais.

Pas de salade par contre, le temps étant exécrable pour la récolte, tout comme certains fruits de saison, dont une offre "chiche" en orange, alors que la banane y est plus ou moins abondante. Des fraises par contre, après une éclipse de quelques jours, la filière étant dépendante d’une main d’œuvre saisonnière.

Bref, au marché de la ville de Blida, beaucoup d’étals de fruits et légumes permettent aux Blidéens de faire leurs achats de nourriture dans une ambiance certes lourde, mais bon enfant. Certains éclats de rire se moquent même du "coronavirus". Les prix restent plus ou moins raisonnables, avec une légère hausse pour la pomme de terre (70DA/kg), et 140 DA/kg pour l’orange. Mais en ces temps de "confinement" et d’isolement de la wilaya de Blida, personne ne fait "la fine bouche", et accepte de se conformer aux mesures prises par le Haut conseil de sécurité, que le président de la République Abdelmadjid Tebboune avait présidé.

A l’est du centre-ville, dans le populeux et populaire quartier de Ouled Yaich qu’on dit plus ancien que l’antique médina, avec ses territoires de tours et d’immeubles qui montent à l’assaut des premiers contreforts de Chréa, même ambiance: un calme plat, une activité industrielle et commerciale au point mort, n’était-ce le marché des fruits et légumes du quartier, que certains "bien pensants" des cités alentours, ont baptisé "marché des jijeliens", les natifs de Jijel étant bien implantés dans ces contrées urbanisées. Quant aux mesures de surveillance du confinement par les services de sécurité, elles sont globalement respectées et bien réparties sur le territoire urbain de la ville de Blida. Des barrages filtrants sont dressés aux endroits sensibles de la ville, et d’autres aux sorties nord vers Oued El Alleug puis vers Koléa, dans la wilaya de Tipaza, à l’est vers la wilaya d’Alger par Bouinan puis Sidi Moussa, et Ouest vers El Affroun vers les wilaya d’Ain Defla et Tipaza par Meurad et Hammam Righa.

Pour autant, en dépit de ces mesures de confinement, il reste encore des "têtes brulées" ou des inconscients, qui font "fi" des mesures de sécurité, notamment le respect de la distutorités de la wilaya pour une intervention salutaire.

A noter que Blida, en quelques jours, est devenue le centre d’intérêt des Algériens, ses habitants recevant des milliers d’appels téléphoniques de leurs familles ou d’amis installés ailleurs sur le territoire national. Sur les réseaux sociaux, il y a également une émouvante compassion et une solidarité forte envers les habitants de la wilaya de Blida.