Alger : Recueil et transport des sans-abri vers le centre d’hébergement d’urgence de Dely Brahim

Une opération de solidarité pour le regroupement et le transport des personnes sans-abri à travers les différentes communes d’Alger vers le centre médical d’hébergement d’urgence de Dely Brahim, a débuté jeudi dernier et ce dans le cadre des mesures de protection et préservation de cette catégorie vulnérable du Covid-19 et des intempéries, a indiqué la directrice de la Direction de l’action sociale et de la solidarité nationale d’Alger (DASS). Dans une déclaration à l’APS, Mme Saliha Mayouche a indiqué que la caravane lancée depuis le Foyer pour personnes âgées (FPA) de Dely Brahim, avec la participation des agents de la Sûreté nationale (SN), la Protection civile, la Direction de la santé et de la population d’Alger (DSP), l’Etablissement d’assistance sociale de la wilaya et autres établissements spécialisés, a pour objectifs, de regrouper ces personnes sans-abri et les transporter vers le centre d’hébergement d’urgence de la commune de Dely Brahim. Une fois les personnes sans-abri regroupées au niveau du centre, un staff médical se chargera de s'enquérir de leur état de santé pour les prendre en charge dans le cadre des mesures préventives du Covid-19 décidées par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, a rassuré Mme Mayouche. L’entrée en vigueur du confinement partiel pour Alger, de 19h00 à 07h00, requiert, selon Mme Mayouche, la prise en charge de ces sans-abri, d’autant plus que l’activité des associations qui se chargeaient de leur offrir des repas chauds est rendue impossible du fait des intempéries. L’opération de solidarité de ce jeudi a porté sur le transport des personnes sans-abri à travers toutes les communes de la capitale, telles Sidi M’hamed, Bab el Oued, Bologhine, Oued Koriche, Belouizdad, place du 1er Mai, Madania et la Casbah, et ce en vue de les préserver des intempéries et du Covid-19, précise la même responsable. Relevant que ces personnes seront placées au niveau du Centre d’hébergement d’urgence de Dely Brahim (d’une capacité d’accueil de 300 personnes), la même source a indiqué qu'elles bénéficieront d'un examen médical, avant d'être orientées, en fonction de l’état de santé et de l’âge, vers les établissements hospitaliers pour une prise en charge ou vers les différents centres et Foyers relevant de la DASS, à l’instar des FPA de Dely Brahim, Sidi Moussa, Bab Ezzouar et de Baraki, ainsi que les centres pour enfants assistés. Cette opération vise également à améliorer les conditions de vie de ces personnes vulnérables en leur assurant de nouveaux espaces d’hébergement et une prise en charge sanitaire et psychologique en cette conjoncture exceptionnelle, a affirmé Mme Mayouche.