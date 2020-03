Blida : Don de 60 lits médicaux du CEIMI aux hôpitaux de la wilaya

«La fédération des efforts des opérateurs économiques a permis l’acquisition de 60 lits médicaux, destinés à être offerts aux hôpitaux, en cette conjoncture difficile que nous traversons», a indiqué Kamel Moula dans une déclaration à l’APS.

Ce don réceptionné par les autorités locales, en vue d’être distribué aux hôpitaux de la wilaya, soumise à un confinement total pour la 3e journée consécutive, englobe, également, a-t-il ajouté «une importante quantité de tabliers médicaux, de couches pour adultes et enfants, de lingettes, papier sanitaire et autres produits de nécessités, en cette période de propagation du Covid-19», a-t-il souligné.

M. Moula a affirmé, par la même, la poursuite des efforts du CEIMI, dans l’«accompagnement des autorités locales et de la population de Blida, jusqu’à l’arrêt de propagation de ce virus», a-t-il dit, qualifiant cet effort de «devoir national».

Dans le même sillage, le Croissant-rouge algérien (CRA) a fait don, à la wilaya, de deux camions semi-remorques chargés de semoule destinée à être distribuée aux familles nécessiteuses des régions reculées notamment, selon le président du comité de wilaya de cet organisme caritatif, Bourma Mohamed.

Ce dernier a lancé un appel à tous les «bienfaiteurs et personnes charitables en vue de soutenir la population de Blida en ces moments difficiles, particulièrement les personnes déshéritées, jusqu’à la fin de cette crise», a-t-il indiqué.

Don de 12 ambulances équipées de l’AADL

Le directeur général de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) a remis, jeudi dernier, un don de 12 ambulances équipées, en plus d’autres aides, au profit des hôpitaux de la wilaya, pour les soutenir dans leurs efforts de lutte contre la propagation du coronavirus. «L’AADL a fait don, en collaboration avec des entreprises de réalisation algériennes et étrangères, de 12 ambulances équipées, 3.000 tenues médicales de protection, 50.000 paires de gants, et de 500 masques médicaux, au profit de nos frères de Blida, en guise de solidarité, avec eux, en cette conjoncture difficile», a indiqué Tarek Belaribi, dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie de remise de ces dons au wali de Blida, Kamel Nouisser.

Estimant que «cette aide modeste» est la preuve du «soutien des institutions de l’Etat aux citoyens, en cette période», a-t-il dit, appelant tous les citoyens au «respect des mesures sanitaires préconisées par le ministère de la Santé, pour contribuer à l’éradication de ce virus», a-t-il ajouté.

Dans sa déclaration, en marge de cette cérémonie, le wali de Blida a salué «le message adressé, mercredi dernier, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux citoyens de Blida».

Le chef de l’exécutif a, par la même, loué les efforts consentis par l’ensemble des staffs médicaux des hôpitaux de Blida.

«Nous les assurons de notre totale considération et respect, et l’histoire retiendra qu’ils furent, en cette période, aux premières lignes de lutte contre le coronavirus», a affirmé M. Nouisser.