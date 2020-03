Le directeur général de la protection civile évalue les capacités d’intervention à Blida : L’héroïsme au quotidien

Le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughelaf, s’est enquis jeudi dernier à Blida des capacités des unités d’intervention dans le cadre du dispositif mis en place pour faire face à l’épidémie.

«Le DGPC a effectué une visite inopinée à Blida pour évaluer les mesures prises pour la prévention contre le Covid-19 et le dispositif d’intervention ainsi que les mesures de protection des agents d’intervention» , a indiqué le chargé de communication de la DPC de Blida, le lieutenant Adel Ezzeroug Ezzraimi. Le colonel Boughlef était accompagné du directeur de l’Organisation des Secours, le colonel Moulay, et du colonel Merzak Bachi, lors de cette visite la première du genre. Il a présidé à cette occasion une réunion avec les équipes opérationnelles de la DPC de Blida qu’il a exhortées à déployer plus d’efforts pour assurer la protection des personnes et des biens.

Soutien moral

Le DGPC a par ailleurs, tenu à saluer tous les fonctionnaires, agents et officiers tous grades confondus à travers le territoire national, pour leur disponibilité opérationnelle et leur engagement «dans cette période difficile que traverse notre pays». Dans un message dont on détient une copie, le colonel Boughelaf a exhorté ses unités à plus de mobilisation et d’engagement jour et nuit pour la prise en charge des préoccupations et appels des citoyens, en leur assurant secours et assistance dans le cadre de leur devoir professionnel. «Soyez un seul homme au service de notre pays et de la société dans n’importe quelle situation, et faites preuve d’esprit de sacrifice pour protéger les vies, les biens», a-t-il insisté. En ce sens, le DGPC a instruit les unités d’intervention à suivre les orientations liées à la prévention et à assurer leur mission avec professionnalisme. A Blida, foyer de la maladie, les soldats du feu sont sur le pied de guerre. Un dispositif spécial a été mis en place et renforcé graduellement. «21 ambulances médicalisées sont mobilisées, dont 3 au niveau de l’unité principale et 18 autres réparties à travers les autres unités d’intervention», a indiqué le lieutenant Adel Ezzeroug Ezzraimi». Le chargé de communication a précisé que des équipes d’intervention sont déployées dans chaque ambulance, dotées de tenues spéciales et de matériel de prévention. L’officier a rappelé que 1.200 pompiers tous grades confondus de la DPC de Blida ont été formés sur ce virus, le protocole d’intervention et la prise en charge du cas suspect, la sensibilisation et la prévention. Le nouveau numéro vert de la PC a été pris d’assaut par les habitants de Blida, notamment depuis la mise en œuvre du confinement total. Le lieutenant Ezzraimi a révélé que le Centre de Coordination Opérationnel de la DPC de Blida a reçu 10.463 appels sur le numéro vert 1021 depuis le 17 mars dernier. «Ce sont des appels de détresse, de demande d’intervention mais surtout d’information et d’orientation. Une équipe spécialisée est mise en place pour répondre à ces appels, notamment à l’évacuation de tout cas suspect», a-t-il assuré.

Pour rappel, la DGPC a mis en place un dispositif spécial mobilisant 15.000 éléments à travers le territoire national ainsi que 279 médecins et 90 officiers spécialistes en biologie. Au total, 750 ambulances médicalisées ont été mobilisées. Outre les missions quotidiennes, les unités de la PC ont mené de grandes opérations de désinfection à travers le territoire national.

Neila Benrahal