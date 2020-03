Médéa : 7.000 quintaux supplémentaires de céréales livrés par la CCLS de Berrouaghia pour transformation

La livraison intervient en réponse à la demande exceptionnelle en semoule et farine exprimée sur le marché local, a expliqué la même source qui relève que cet apport représente presque cinq fois le volume quotidien de blé tendre et dur réservé au complexe industriel de Ksar-el-Boukhari, sud de Médéa, soit 1.400 quintaux, utilisés pour la production de semoule et de farine. Le communiqué précise que la quantité de céréales mise à la disposition de ce complexe de production public permettra de satisfaire, d’une part, la forte demande des consommateurs et réduire, d’autre part, tout risque de spéculation sur ces deux produits de base que sont la semoule et la farine. Il est fait mention, en outre, de l’ouverture par le groupe «Agrodiv» de trois nouveaux points de vente dans la wilaya, portant à 13 le nombre total de structures commerciales relevant de cette entreprise, assurant que l’extension du réseau de vente va atténuer la pression exercée sur certains points de vente, notamment ceux situés au niveau des grandes agglomérations urbaines.