UCCA : 70 tonnes de semoule pour la circonscription de Dar El Beïda

Cette opération s’inscrit dans le cadre des instructions des pouvoirs publics pour approvisionner les unités relevant de l’union en produits de large consommation et les mettre à la disposition des citoyens, a expliqué le même responsable, relevant que les entrepôts relevant de l’union ont été mis à la disposition du groupe Agro-industries «AGRODIV» pour approvisionner les citoyens en semoule et farine. Le groupe devrait approvisionner ces unités en quantités supplémentaires de semoule et de farine (près de 100 q), ajoute-t-on de même source. Jeudi, l’unité a été approvisionnée par Agrodiv avec la quantité citée pour le prix de 400 DA/10 kg. Les responsables de l’UCCA et le groupe Agrodiv ont décidé d’approvisionner les citoyens en sacs de 10 kg, pour rationaliser la consommation et interdire le stockage excessif du produit. Dans ce cadre, tous les moyens humains et organisationnels de l’union ont été mobilisés pour faire réussir cette opération et organiser les clients.

Cette opération vise à rassurer les citoyens et à réaffirmer la disponibilité du produit, a tenu à préciser M. Belamri.

D'autres opérations d’approvisionnement et d’ouverture de nouveaux points de vente dans toutes les régions du pays qui souffrent du problème de distribution sont prévues au début de la semaine prochaine et jusqu'à l’amélioration de la situation sanitaire du pays, a rassuré le même responsable. Dans le même contexte, les responsables de cette opération ont assuré de la disponibilité de la semoule et de la farine, précisant, à cet égard, que «le pays ne souffre pas un problème de rareté ni de déficit d'approvisionnement».

Relevant de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) qui regroupe 48 coopératives à travers le pays, l'Union des coopératives des céréales d'Alger-Centre est un organe traitant avec les agriculteurs et les importateurs dans le cadre de la stratégie tracée par les pouvoirs publics.

L’union compte trois unités à Alger (Rouiba, Alger-Centre et Dar-el-Beida), outre des coopératives de céréales au niveau de tous les ports du pays.

Ces unions relevant de l’OAIC sont chargées de décharger la cargaison des navires des céréales et de transférer les marchandises aux coopératives agricoles de céréales qui à leur tour traitent avec les minoteries, a expliqué le même responsable.

L’union avait organisé, durant ces derniers jours, des opérations d’approvisionnement en différents produits tels que la pomme de terre et les légumineuses avant de passer à l’approvisionnement en semoule et en farine.

Après avoir appelé à davantage de sensibilisation des citoyens pour s’abstenir de stocker de grandes quantités de ces produits, dommageables en l'absence de conditions appropriées de stockage dans les maisons, M. Belamri a souligné que les stocks des produits de large consommation sont suffisants et disponibles.