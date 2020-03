Produits de large consommation : Les stocks stratégiques suffisants

Invité du journal de la télévision publique, le ministre a précisé : «Je rassure les consommateurs que les stocks sont pleins et que nous disposons d'un stock stratégique. Pas besoin de paniquer. Nous œuvrons à assurer une meilleure distribution pour éviter le monopole.»

Selon le ministre, toutes les mesures ont été prises pour approvisionner les moulins en quantités supplémentaires de blé dur local de la dernière moisson et de garantir les produits alimentaires de première nécessité, notamment les légumes, les fruits et le lait.

A cette occasion, M. Omari s'est incliné à la mémoire des victimes du Covid-19 et présenté ses condoléances à leurs familles, rappelant que l'Etat, à sa tête le Président de la République, est entièrement mobilisé pour assurer l'approvisionnement des marchés en produits de consommation et lutter contre les pratiques illégales de certains commerçants. Des mesures anticipées ont été prises également pour la mobilisation et la distribution du stock permettant aux citoyens de s'approvisionner facilement en produits alimentaires tout en respectant le confinement.

Certains «pseudo-commerçants» ont profité de la situation que traverse le pays, à savoir la propagation du Covid-19, pour imposer le monopole sur certains produits de consommation, a déploré le ministre de l'Agriculture, mettant en avant les instructions données à l'effet de lutter contre ces pratiques, et le rôle important des citoyens et des acteurs de la société civile dans la dénonciation de ces actes. Exprimant, dans ce cadre, sa compassion avec les habitants de la wilaya de Blida, soumise à un confinement total, il a assuré que les services agricoles sont sur le terrain pour suivre de près la situation. L'approvisionnement de la wilaya de Blida en produits de large consommation se fait régulièrement à travers les points de vente au niveau des quartiers. Dans ce sillage, M. Omari a mis en exergue les efforts «des agriculteurs, des éleveurs et des bouchers qui veillent à la disponibilité des produits». «Nous contrôlons l'approvisionnement y compris dans les zones d'ombre et les villages éloignés en coordination avec la société civile et les autorités locales», a-t-il encore ajouté. La situation sanitaire que traverse le pays suite à la propagation du Covid-19 dans plusieurs wilayas a provoqué une ruée des citoyens pour le stockage des produits de large consommation.