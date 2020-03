Lutte contre la pandémie de COVID-19 : Le G20 va injecter 5.000 mds de dollars

Les Etats-Unis sont devenus jeudi l'épicentre de la pandémie de coronavirus qui a infecté plus d'un demi-million de personnes, semant la mort, l'effroi et déprimant gravement une économie mondiale que les dirigeants du G20 ont promis de soutenir à coups de milliers de milliards de dollars. Malgré des mesures de confinement sans précédent affectant plus de trois milliards de personnes sur la planète, le nouveau coronavirus, apparu en Chine en décembre, a déjà tué plus de 23.000 personnes, dont les deux tiers en Europe, où près de 275.000 cas sont officiellement diagnostiqués. Réunis jeudi dernier en sommet par visioconférence sous la présidence du roi Salmane d'Arabie saoudite, les dirigeants du G20 ont promis d'injecter 5.000 milliards de dollars pour soutenir l'économie mondiale menacée par la pandémie. En France, où le bilan atteint près de 1.700 morts, l'épidémie continue de s'aggraver avec 365 décès enregistrés à l'hôpital en 24 heures dont, pour la première fois, une jeune fille de 16 ans près de Paris, selon les autorités sanitaires. «Bien que la situation reste très préoccupante, nous commençons à voir des signes encourageants», a néanmoins déclaré jeudi le patron de la branche Europe de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Hans Kluge. L'augmentation du nombre de cas en Italie, pays le plus durement touché au monde avec plus de 8.000 décès, semble ralentir, «mais il est encore trop tôt pour dire que la pandémie a atteint son apogée dans ce pays», a-t-il tempéré.

L'OIT salue l'engagement du G20

Le directeur général de l'Organisation internationale du travail (OIT), Guy Ryder, s'est félicité jeudi de l'engagement des dirigeants du G20 comme première étape importante dans la construction d'une réponse véritablement mondiale aux défis sans précédent que fait peser la pandémie de Covid-19. «L'engagement ferme et clair du G20 à faire tout ce qu'il faut pour surmonter les impacts sanitaires, sociaux et économiques de la pandémie est une première étape très bienvenue.

Sa décision de n'épargner aucun effort pour protéger les personnes, les emplois, les revenus et les entreprises est extrêmement importante», a-t-il déclaré. M. Ryder a participé au sommet extraordinaire des dirigeants du G20 sur le Covid-19 organisé via une liaison vidéo par l'Arabie saoudite, présidente en exercice du groupe. «C'est le moment pour la solidarité mondiale, en particulier avec les personnes les plus vulnérables au sein des sociétés, et avec le monde émergent et en développement.

Nous devons également apporter notre plein soutien aux personnels de santé qui sont en première ligne de la réponse médicale», a-t-il ajouté. M. Ryder a également souligné que la pandémie de Covid-19 s'est transformée en une crise économique mondiale qui pourrait facilement devenir une récession mondiale, appelant à des mesures spécifiques pour soutenir les travailleurs, les emplois et les revenus. Ces mesures comprennent l'extension de la protection sociale, le soutien au maintien de l'emploi et un allégement financier et fiscal, y compris pour les micro, petites et moyennes entreprises. «Lors de la crise financière de 2008/2009, le monde s'était réuni et le pire a été évité. Nous avons la chance de faire de même maintenant et de le faire mieux. Mais nous devons agir maintenant pour que les années 2020 ne soient pas une rediffusion des années 1930», a-t-il déclaré.

Guy Ryder a également appelé à l'utilisation du dialogue entre les partenaires sociaux comme moyen essentiel de renforcer la confiance du public et de soutenir les mesures visant à surmonter une crise.

Une évaluation préliminaire des effets globaux de la pandémie sur le monde du travail, publiée le 18 mars, a indiqué qu'elle pourrait augmenter le nombre de chômeurs dans le monde de près de 25 millions de personnes et pousser des millions d'autres vers le sous-emploi et la pauvreté au travail. «Le G20 doit travailler avec les Nations- unies pour mener à bien les actions nécessaires à l'échelle mondiale et à l'échelle requise. Nous avons les moyens de le faire, nous avons juste besoin de la volonté politique pour regarder au-delà des frontières nationales», a conclu le chef de l'OIT.