Organisation mondiale des douanes : Alerte contre des fournitures médicales de contrefaçon

L’organisation mondiale des douanes (OMD), vient de lancer un appel à la prudence à l’endroit du public, à travers le monde, et «à faire preuve d'une extrême prudence lors de l’achat de fournitures médicales essentielles auprès de sources inconnues, en particulier en ligne». Des produits susceptibles de contrefaçon risquent par conséquent de nuire à leur état de santé. L’usage de ces produits, avertit l’OMD, «pourrait avoir un coût élevé en vies humaines».

En effet, au moment où «le monde se débat contre la Covid-19, des délinquants profitent de la situation pour mener des activités frauduleuses». Pour preuve, «un nombre alarmant de saisies ont été rapportées concernant des fournitures médicales essentielles de contrefaçon, tels que de faux masques de protection ou encore de faux désinfectants pour les mains», souligne l’Organisation qui affirme qu’ «au cours des trois dernières semaines, les services concernés de Chine, d’Allemagne, d’Indonésie, d’Ouganda, d’Ukraine, du Royaume-Uni, des États-Unis et du Vietnam, notamment, ont fait état de telles saisies». L’OMD constate à ce titre «une augmentation significative des saisies de masques et de gels antibactériens de contrefaçon et non autorisés» lors d’une opération menée conjointement par ses services, Interpol, Europol, les administrations des douanes, les forces de police et les autres agences chargées de l’application de la loi. Pas moins de 37.258 fournitures médicales contrefaisantes, dont 34.137 masques chirurgicaux ont été ainsi saisis entre le 3 et le 10 mars alors que «les détaillants en ligne ont également annoncé une explosion des ventes», indique l’OMD. Compte tenu des pénuries actuelles et des activités des spéculateurs sur les marchés, de plus en plus de gouvernements tendent à recourir à des régimes de licences à l’exportation pour certaines catégories de fournitures médicales essentielles tels que les masques, les gants et les vêtements de protection, fait savoir l’Organisation mondiale des douanes.

L’Union européenne où l’épidémie connaît une forte expansion a ainsi lancé un régime de licence à l’exportation temporaire pour les équipements de protection individuelle depuis le 14 mars 2020, de même que l’Inde, la Russie, la Serbie et l’Ukraine qui ont également appliqué cette procédure. Le régime européen de contrôle des exportations de biens à double usage continuera de s’appliquer pour les articles plus sophistiqués et sensibles tels que les masques complets, les vêtements, les gants et les chaussures de protection. L’OMD demande par conséquent à ses administrations membres de «rester vigilantes en ces moments difficiles» et réitère sa détermination à poursuivre sa coopération avec l’ensemble de ses partenaires «afin de démanteler les chaînes logistiques des produits de contrefaçon qui mettent en danger des millions de vies humaines».

D. Akila