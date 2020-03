Après la hausse du chômage aux Etats-Unis : Le pétrole rechute

Les prix pétroliers sont retombés jeudi dernier, après trois séances consécutives de hausse, l'explosion du nombre des inscriptions au chômage aux Etats-Unis laissant augurer d'un effondrement de la demande en or noir. Le baril de WTI pour livraison en mai a terminé à 22,60 dollars, perdant 7,7% par rapport à la clôture de mercredi.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai s'échangeait à 26,34 dollars à Londres, en baisse de 3,8%. Depuis le début de l'année, les deux barils de référence ont perdu plus de 60% de leur valeur. Les cours de l'or noir ont été plombés jeudi par la hausse record du nombre de demandeurs hebdomadaires d'allocation chômage aux Etats-Unis, qui ont grimpé de 3 millions par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres du département du Travail. Le très net ralentissement de l'activité économique de la première puissance mondiale fait craindre aux investisseurs une dégringolade de la consommation en énergie, aux Etats-Unis comme dans le monde.

Le patron de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, a d'ailleurs prédit jeudi dernier, lors d'un événement organisé par The Atlantic Council, qu'il y aurait «un fort déclin de la demande au premier trimestre de cette année et un déclin encore plus important au deuxième trimestre» en raison des mesures de quarantaine imposées dans de nombreux pays en raison du coronavirus.

M. Birol a estimé que cette chute pourrait être encore plus lourde que lors de la crise financière de 2008-2009, «car 60% de la demande en pétrole vient des transports», un secteur particulièrement touché par les restrictions de voyage et les mesures de confinement.

Le pétrole souffre également d'une offre excédentaire. Deux des trois principaux producteurs mondiaux, la Russie et l'Arabie saoudite, sont en effet engagés dans une guerre des prix après l'échec des négociations entre membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et alliés pour réguler la production d'or noir au début du mois à Vienne. Incapables de régler leurs différends, Moscou et Ryad ont décidé d'inonder le marché pétrolier. Les Etats-Unis, premier producteur mondial de pétrole, ont tenté d'intervenir cette semaine, demandant à leur allié saoudien de rassurer les marchés. Mais rien n'indique pour l'instant que cette tentative ait produit des effets.

L'euro grimpe faceau dollar

L'euro a accru ses gains face au dollar jeudi dernier après la publication de données américaines montrant une augmentation record du nombre de demandeurs d'allocation chômage, en pleine pandémie de nouveau coronavirus. Vers 19H00 GMT (20h00 à Paris), l'euro gagnait 1,47% face au billet vert, à 1,1042 dollar. Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont explosé aux Etats-Unis, atteignant un plus haut historique avec 3,3 millions de demandeurs la semaine dernière, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Travail. C'est 3 millions de plus que la semaine précédente, une hausse jamais vue auparavant. Ce chiffre est dans la fourchette haute des estimations puisque les attentes variaient entre 525.000 nouveaux demandeurs d'emploi aux Etats-Unis, et quatre millions.

Le précédent record datait de 1982 et s'élevait à 695.000 inscriptions supplémentaires. Ces données, qui témoignent d'un très net ralentissement de l'activité économique de la première puissance mondiale, ont fragilisé le billet vert. «Malheureusement, la situation sur l'emploi devrait empirer tandis que la propagation du virus s'intensifie à travers les Etats-Unis», a commenté Edward Moya, analyste pour Oanda. La devise européenne, de son côté, profitait des discussions des dirigeants européens sur les mesures à prendre face à la pandémie. «L'euro semble regagner du terrain à mesure qu'on évolue vers une réponse plus coordonnée et unifiée des décideurs politiques européens pour combattre le choc négatif du Covid-19 sur l'économie de la zone euro», a expliqué Lee Hardman, analyste pour MUFG.