Les plus grands musées et monuments en un clic : Les merveilles du monde sans visa, ni file d’attente

En voici une sélection pour un voyage sans file d’attente .

Si vous pensiez être en manque d’expo pendant cette épidémie de coronavirus, détrompez-vous ! On vous embarque à la découverte des expositions virtuelles en attendant la fin du confinement. En attendant ce jour tant attendu où la vie reprendra son cours, et où les lieux culturels accueilleront de nouveau les assoiffés de connaissances, il existe des alternatives. Alors que les Algériens sont appelés à rester chez eux en raison de l'épidémie de coronavirus, une petite visite au musée -ça manque quand même un peu-, une sélection des visites virtuelles et autres collections numériques des musées, à découvrir tranquillement sans sortir de chez soi vous est proposée. Confiné à la maison, on trouve parfois le temps long. Voici quelques pistes pour se divertir depuis son canapé et se cultiver aussi. Contempler tableaux et sculptures dans leur environnement naturel sans bouger de chez soi, c'est quand même une bonne chose pour tous les amoureux de l’art. En effet, se balader de Paris aux Etats-Unis en faisant escale dans les plus grandes capitales sans bagages ni passeport c’est possible en quelques clics : découvrir le musée du Louvre ou le musée d'Orsay et les merveilles qu’ils abritent. Tableau de renommée mondiale «La Joconde» de Léonard de Vincia a droit à un traitement spécial. Un focus sur l’œuvre permet de comprendre son histoire et ses spécificités.

Ceux qui disposent d'un casque de réalité virtuelle peuvent profiter d’un tête-à-tête avec le tableau, pour admirer tous ses détails. Pour les autres, une application mobile est disponible sur l’Appstore et Google play. Disposant d’une chaîne Youtube, le musée du Louvre publie toutes les conférences, les présentations d’artistes ou les expositions qui ont eu lieu. Le site «Centre Pompidou» propose un tableau de propositions en ligne au top. Ainsi, les chefs-d’œuvre emblématiques du XXe siècle ont été sélectionnés dans un nouveau parcours de visite baptisé «PompidouVIP» (Very Important Pieces), parmi les 120.000 œuvres du Centre Pompidou, plus grande collection d’art moderne et contemporain d’Europe. On découvre des tableaux des plus grands maîtres comme Kandinsky, Matisse, Delaunay, Otto Dix, Duchamp, Mondrian…

À écouter, «Un podcast, une œuvre», pour aborder les grandes thématiques de notre temps à travers l’art (Art et thérapie, Art et féminismes). À voir, «Voulez-vous un dessin», une courte animation pour comprendre les grands courants de l’art contemporain, des expositions commentées, la retransmission d’un colloque… On y passerait bien la journée. Destination l’Italie où vous pouvez faire un saut à Rome et à Milan et visiter les «Musées du Vatican» et «La Pinacothèque de Brera». Sur le site du Musée du Vatican, on découvre tout un monde. Dans une vidéo introductive, les portes s’ouvrent littéralement. Guidé, on entre dans l’enceinte par des fenêtres thématiques. La cité livre ses trésors, soit douze musées, cinq galeries, mille quatre cents salles ! Plongé dans la peinture religieuse du XIIe au XIXe siècle, on peut se promener dans la Pinacothèque. La rubrique « Chefs-d’œuvre », permet de les voir de plus près. On peut alors opter pour des vidéos ou visites virtuelles à 360° de lieux emblématiques. Histoire de prendre un peu l’air, on termine la visite par les jardins. Une découverte remarquable, en langue française.

A la découverte des grands maîtres de la peinture

Moins connue que le musée des Offices de Florence ou les musées du Vatican à Rome «La Pinacothèque de Brera» abrite l’une des plus importantes collections d’Italie. Les chefs-d’œuvre de la peinture sont visibles en ligne. En guise d’introduction, on pourra faire un petit détour par le site milan-museum.com et aller ainsi au-delà de ce palais baroque. Après l’Italie on vous emmène aux Pays-Bas, plus précisément à Amsterdam. «Le Musée Van Gogh» rassemble la plus vaste collection d’œuvres du peintre, avec des pièces célèbres comme «Mangeurs de pommes de terre», «Les Amandiers en fleurs» ou encore «Le Semeur». Le site, en grande partie en français, vous laisse découvrir l’artiste à travers ses peintures, ses lettres, ses dessins. Plusieurs onglets permettent d’aller à sa rencontre avec, par exemple, les artistes qu’il a inspirés. Notre préféré ? «La route Van Gogh Europe» (en français), qui va des Pays-Bas au sud de la France, via le Royaume-Uni, avec escale dans sept musées, dix sites d’intérêt particulier et quinze villes.

Une idée de voyage… pour après ! En un simple clic, vous pouvez aller au Royaume de la Reine Elisabeth. «The National Gallery» (La Galerie Nationale), à Trafalgar Square, propose sur sa plate-forme Google Arts & Culture des angles de visite intéressants aux amateurs d’art. Riche de deux mille trois cents œuvres d’art occidental, The National Gallery s’ouvre pour une promenade virtuelle dans ses salles et raconte beaucoup d’histoires sur les collections et les artistes. On a tout particulièrement aimé celle de Londres vu par Monet, à travers des tableaux et des photographies anciennes, enrichis d’anecdotes .Un tremplin pour voyager dans le monde entier, du Met au MoMA de New York, en passant par le musée des Impressionnismes de Giverny... À Berlin, le Musée «AlteNationalgalerie» inauguré en 1876 sur l’île aux musées de la capitale allemande abrite, dans son imposant bâtiment néoclassique aux allures de temple romain, une importante collection de peintures allemande et française du XIXe siècle. Grâce à des visites thématiques on peut privilégier par exemple le romantisme allemand avec des toiles iconiques telles que «Le Moine au bord de la mer» ou «Le Lever de lune sur la mer, de Caspar David Friedrich» (1774-1840).

Les merveilles du monde à 360 degrés.

Il est difficile de voir toutes les merveilles du monde. Elles sont éparpillées à travers la planète et difficiles d’accès parfois. Si vous n’avez ni les moyens ni le temps de visiter ces merveilles, nous vous proposons de les parcourir, depuis votre salon, à travers de magnifiques vidéos VR à 360 degrés. Installez-vous confortablement, portez votre casque de réalité virtuelle et découvrez les merveilles du monde. Pour une meilleure expérience visuelle, nous vous recommandons de choisir la meilleure définition pour chaque vidéo à 360 degrés des merveilles. A tout seigneur, tout honneur.

Visiter la pyramide de Kheops…

Nous allons commencer cette visite guidée en vidéo par la pyramide de Kheops, dernière des merveilles du monde antique encore debout aujourd’hui. La célèbre pyramide de Gizeh a fasciné ses visiteurs depuis des milliers d’années et continue d’exercer une attraction irrésistible sur des millions de visiteurs. Visite guidée en vidéo à 360 degrés… à bord d’un chameau. Destination Chine… n’ayez pas peur ! Vous ne risquez pas d’être contaminés par le coronavirus. La grande muraille de Chine est la structure la plus importante jamais construite par nos ancêtres, que ce soient sa longueur, sa masse ou bien encore sa surface. S’étirant sur plus de 6.250 kilomètres, cette imposante muraille servait de fortification militaire afin de protéger la frontière nord de l’empire. Une visite virtuelle éo à 360° de cet édifice incroyable ! Par ailleurs, la cité nabatéenne qui se trouve en Jordanie est restée oubliée pendant des siècles avant d’être redécouverte en 1812. La ville, taillée dans la roche, d’une architecture exeptionnele, étonne et stupéfait tous ses visiteurs. Pétra est cachée dans la région montagneuse d’Edom et astucieusement dissimulée par des rochers. La cité troglodyte a longtemps été un point de passage pour les caravanes et le commerce, avant de sombrer totalement dans l’oubli. Autre ville tombée dans l’oubli et redécouverte tardivement, la cité de MachuPicchu qui ne cesse d’émerveiller. Juchée en haut d’une montagne de la cordillère des Andes, la cité inca nous dévoile les ruines d’une civilisation qui a dominé l’Amérique du sud avant l’arrivée des Espagnols.

La statue du Christ Rédempteur, une prouesse technologique moderne érigée à 710 mètres de hauteur, est devenu le véritable emblème de la ville de Rio de Janeiro, passage obligé lors d’un séjour à Rio de Janeiro au Brésil. Mesurant 38 mètres de haut, la statue a, en partie, été sculptée par un Français. Visite guidée à 360 degrés de ce monument hors du commun. Vous pouvez visiter les ruines majestueuses de l’ancienne ville maya de ChichénItza qui reste à ce jour une énigme pour les historiens. Le culte du serpent à plumes y est fort présent. La grande pyramide réellement spectaculaire, le grand terrain de jeu de balle ou encore l’Observatoire côtoient des édifices plus modestes mais tout aussi magnifiques. Destination Rome, pour une visite virtuelle à 360 degrés du Colisée. Un véritable temple des jeux romains en plein cœur de Rome.

Ce magnifique édifice, en partie détruit, pouvait accueillir 75.000 spectateurs survoltés pour les combats de gladiateurs et les jeux du cirque organisés par la Rome antique pendant des siècles. En ruine, l’imposant bâtiment continue de fasciner les visiteurs avides de connaître les merveilles de l’ancien empire romain qui a dominé le monde pendant des siècles.

Vous pouvez, aussi, découvrir le merveilleux Taj Mahal en Inde, un véritable joyau d’architecture. Ce magnifique complexe est parsemé de jardins et de pavillons. Vieux de plus de 350 ans, il avait fallu plus de 1.000 éléphants pour transporter les matériaux venus de différentes régions du pays. Le palais du Taj Mahal est toujours l’objet de nombreuses légendes et sa symbolique est source de nombreuses spéculations.

Sihem Oubraham