Coronavirus : Les États-Unis torpillent une déclaration commune de ministres du G7

Selon des sources bien au fait de la situation, les ministres des Affaires étrangères des autres pays du G7 ont rejeté la proposition de Mike Pompeo, qui insistait pour que le nouveau coronavirus soit désigné par le nom de la ville chinoise où l’épidémie est apparue pour la première fois.

L’histoire, d’abord dévoilée par Der Spiegel, a par la suite été confirmée par CBC News. Les ministres des Affaires étrangères du G7 devaient se réunir à Pittsburgh cette semaine pour discuter d’une variété de sujets, mais la réunion en personne a été remplacée par une conférence vidéo en raison de la pandémie de COVID-19.

Les fonctionnaires de chacun des pays espéraient en arriver à une déclaration commune en aval de la réunion à propos de l’impact de la pandémie. Mais les pourparlers ont échoué et les politiciens n’ont jamais reçu de projet de déclaration avant la conférence- vidéo.

Au cours de la conférence-vidéo, un des ministres a de nouveau suggéré l’idée de diffuser une déclaration commune. C’est à ce moment, selon des sources, que le secrétaire d’État Pompeo a voulu référer à la Covid-19 comme le virus de Wuhan. Un officiel d’un pays du G7 impliqué dans les discussions a affirmé que Mike Pompeo n’aurait pas donné son aval à une déclaration conjointe qui n’aurait pas parlé spécifiquement du virus de Wuhan.

Toutefois les participants ont minimisé l’impact réel que cet échange pourrait avoir, de même que les effets tangibles découlant de l’absence d’une déclaration conjointe.

À plusieurs reprises au cours des dernières semaines, le président des États-Unis, Donald Trump, a qualifié le nouveau coronavirus de «virus chinois».

Cette appellation contrevient au conseil de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui soutient qu’un virus ne devrait pas être nommé selon une ville ou un pays.

Le Pentagone gèle pour 60 jours les mouvements de ses forces à l'étranger

Le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, a donné l'ordre d'arrêter les mouvements des forces américaines stationnées à l'étranger pendant une durée pouvant aller jusqu'à 60 jours, afin de freiner la propagation du nouveau coronavirus parmi les militaires, selon les médias. Dans un entretien avec Reuters mercredi dernier, le chef du Pentagone a précisé que l'ordre était valable pour toutes les forces américaines, le personnel civil et leurs familles, tout en notant qu'il y aurait quelques exceptions. M. Esper a déclaré que le retrait du contingent américain d'Afghanistan se poursuivrait. En vertu de l'accord qu'ils ont conclu avec les talibans le mois dernier, les Etats-Unis devraient réduire leurs forces en Afghanistan à 8.600 dans les 135 prochains jours. A l'heure actuelle, il reste environ 13.000 soldats américains dans le pays.

Les exceptions pourraient également inclure les navires de guerre qui étaient prévus de rentrer aux Etats-Unis, selon la chaîne d'information américaine CNN. D'après cette dernière, le gel des mouvements pourrait affecter 90.000 militaires dont le déploiement était déjà planifié, y compris, à la fois, ceux qui devaient rentrer chez eux et ceux qui devaient partir pour l'étranger. Le Pentagone a également élevé dans la même journée le niveau de la condition de protection de la santé (HPCOM) de toutes les installations du ministère de la Défense dans le monde entier à son avant-dernier niveau le plus élevé, «Charlie», qui ordonne d'annuler les réunions à grande échelle et de mettre en œuvre des procédures de télétravail, entre autres. Le ministère de la Défense a signalé 435 cas de Covid-19 mercredi à 5h. Un employé de l'Agence de coopération de sécurité de la défense (DSCA) est décédé samedi dernier des suites du coronavirus, le premier décès de ce type lié au Pentagone.

R. I.