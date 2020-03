Syndicat des artistes d’Oran : Diffusion de représentations théâtrales via Internet

Ainsi, des pièces théâtrales ont été téléchargées sur la page Facebook de ce syndicat pour être diffusées sur le Net, après la décision de fermeture des structures et établissements culturels dans le cadre des mesures de prévention du Covid 19, a indiqué Belfadel Sidi Mohamed.

Cette activité virtuelle comprend des extraits d'œuvres dont Zawadj Aristoqrati», «Cirque des Clowns» et «Mosaique» considérés comme appartenant au théâtre silencieux (pantomime), qui permet aux sourds muets de les suivre. A noter que tous ces spectacles sont écrits par Belfadel Sidi Mohamed et mis en scène par Ghafour Bouzebouja Houari. En outre, un hommage sera rendu sur cette page facebook à la regrettée artiste, Malika Nejadi, décédée l'an dernier, et dont une promotion sortante sera baptisée en son nom, selon la même source.

Composée de cinq stagiaires, cette promotion a suivi une formation de spécialiste en théâtre noir et théâtre d'ombre, encadrée un mois durant à la maison de jeunes «Ahmed Zabana» d’Oran par le metteur en scène Ghafour Bouzeboudja. «Je ne pense pas que les conséquences, quelles qu'elles soient, puissent être plus graves que des répercussions sur notre santé. Il faut savoir prioriser, surtout en période de crise, et notre préservation se trouve au plus haut sur la liste. Se rassembler, risquer la contamination et la complication de la situation et ce, pour une quelconque raison relève de l'inconscience pure, surtout avec un système médical qui souffre de tous les manquements que l'on connaît. Pour assurer une continuité de l’activité culturelle, nous pouvons tous avoir recours aux solutions numériques et aux réseaux sociaux.

Cela ne nous changera pas du temps d’avant la pandémie, quand le partage et la communication culturelle par le biais d’Internet étaient déjà la norme dans notre pays. Je pense également qu'il convient de ne pas sombrer dans l'alarmisme à ce sujet. Nous avons connu de longues périodes de vide culturel, qui n'étaient pourtant pas dues à aucune crise sanitaire.

Quant à la solidarité culturelle, certains acteurs du secteur la pratiquent depuis toujours. Ces femmes et ces hommes fournissent gracieusement leur aide et leur soutien à toutes manifestations qui visent à l'épanouissement du champ culturel dans notre pays.

Cela n'engage que moi, mais je doute que cette épidémie les arrête. Ils continueront leur travail en respectant les consignes de sécurité et repartiront de plus belle lorsque la pandémie sera derrière nous. Soyons créatifs et solidaires car sans ces personnes, nous peinerions à exister».

Propos recueillis par S.O.