Parc naturel national de Taghit : Un acte salvateur attendu

C’est ce qu’a affirmé à l’APS, M. Jallal Mounir, conservateur des forêts de la wilaya de Béchar. Bonne nouvelle donc, d’autant qu’il est difficile d’oublier les séquelles affligeantes laissées par les touristes lors de leur dernier passage sur le site à l’occasion du nouvel an.

Or, tout le monde est censé connaitre -ou ne pas ignorer- la notion de patrimoine naturel, culturel ou historique qui distingue différents sites dans le monde pour leurs caractéristiques exceptionnelles, aussi bien d’un point de vue historique que culturel ou naturel. En revanche, on entend moins parler des patrimoines en péril, comme celui que possède la petite localité de Taghit et sa région.

Le projet vise la préservation de la biodiversité dans la région. Toujours est-il qu’aux yeux des amoureux de la biodiversité, ce parc national est, pour tout dire, une source d’inspiration, et montre que le rétablissement des sites du patrimoine national touchés par l’activité prédatrice de l’homme est possible. Cela prouve encore une fois que les mesures qui vont être prises en faveur de la conservation des forêts dans la wilaya de Béchar pourront fonctionner lorsqu’on leur donne une chance. Quelques mots à présent sur le projet qui, a-t-on noté, a été approuvé par différentes instances locales et nationales.

Il permettra ainsi, dans le cadre de la loi, la protection de l’environnement de la vallée de la Saoura. Selon le conservateur des forêts, la création du parc, avec son plan de gestion et dont les études qui ont été finalisées il y a une décennie par le secteur des forêts, avec la contribution du mouvement associatif local activant dans le domaine de la protection de l’environnement, concerne une superficie de 86.000 hectares, extensible à 200.000 ha.

Le projet vise la préservation de la faune et de la flore spécifique à une grande partie de la région de la Saoura et sa surveillance, ainsi que sa préservation de la destruction et de disparition.

Kamel Bouslama