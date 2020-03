Un navire US dans le détroit de Taiwan : Washington provoque Pékin

Dans un communiqué, le ministère taïwanais de la Défense a indiqué que les forces de sécurité de l'île ont supervisé le passage du navire américain, qu'il a qualifié de "mission ordinaire" ne prêtant pas à inquiétude. La question de Taiwan est la plus sensible des points de vue territorial et diplomatique aux yeux de la Chine, qui n'exclut pas de recourir à la force pour ramener l'île dans son giron. Pékin considère Taiwan comme une province renégate et revendique la possession de la quasi-totalité de la mer de Chine du Sud, des ambitions que Washington conteste. Comme de nombreux pays, les Etats-Unis n'ont aucun lien formel avec Taiwan. Ils sont toutefois le principal fournisseur d'armes de l'île. Au cours des 35 dernières années, les États-Unis continuent de jouer un rôle important pour assurer la sécurité de Taiwan frôlant parfois le clash avec la Chine. Par la fourniture d’articles de défense et de services nécessaires à Taiwan, les défenseurs d’un statu quo de la politique américaine soulignent le rôle que les ventes d’armes ont joué pour « permettre aux autorités de Taipei d’engager en confiance le dialogue avec leurs homologues chinois.» Un jeu d’équilibrisme non exempte de potentiels dérapages. D’ailleurs, le feu vert donné en juillet 2019 par le département d'Etat américain à un contrat de vente d’armes à Taiwan d'une valeur de 2,22 milliards de dollars a attiré l'attention des experts qui estiment que la décision américaine constitue une ingérence dans les affaires intérieures de la Chine et viole gravement le principe d'une seule Chine. Toutefois, cela demeure un outil commode permettant aux partisans d'une Guerre froide à l'ancienne d'entretenir les tensions entre Washington et Pékin, a observé à l’époque William Jones, chef du bureau à Washington de la revue américaine Executive Intelligence Review. « En ce moment, a-t-il poursuivi, on pourrait soupçonner que ces mesures soient le fait de néo- conservateurs partisans de la ligne dure qui évoluent au sein de l'administration Trump et viseraient à maintenir des relations aussi glaciales que possible.» L'exacerbation du dossier de Taiwan peut sérieusement nuire à la stabilité de la région, et détériorer encore plus les équilibres entre les deux puissances trop absorbées à régler leurs comptes sur d’autres dossiers. Et pour Washington tout est matière à déstabiliser le dragon chinois.

M. T.