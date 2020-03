«Il me tient à cœur de rendre hommage aux Blidéens pour leur patience face au confinement imposé dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Il ne s'agit point d'un châtiment, loin de là. Blida, joyau de l'Algérie, doit être bien protégée. Allah vous rétribuera pour votre patience et l'Etat est avec vous et avec toutes les autres régions», a écrit le Président Tebboune. «Unis, nous vaincrons le Covid-19. Nous devons tous se conformer aux mesures de prévention. Puisse Allah préserver tous les Algériens et guérir l'Algérie», a ajouté le Président de la République.