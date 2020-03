Commentaire : Civisme et discipline comme rempart

D'autres pays pourraient basculer dans le confinement total. La crise qu’il a fait naître est profonde. Elle est d'une ampleur inégalée, dans l'histoire. Elle interroge nos réflexes, nos habitudes, nos actes et nos habitudes de tous les jours. Elle nous incite à changer nos comportements pour quelque temps, mais elle nous invite à changer de modèle, de mode et de rythme de vie pour longtemps. Dans tous les milieux, politique, économique, social, culturel, artistique, sportif, éducatif, de santé, médiatique, familial et autres, elle pousse à des réorganisations rapides, mais aussi à des décisions structurantes pour l’avenir. Face à l'ampleur de la crise sanitaire, l'indifférence affectée, la minimisation ou la négation ont représenté les attitudes dominantes, jusqu'à ce que l'évidence saute aux yeux de tout le monde. La nouveauté, c'est qu'une solidarité aux dimensions planétaires est en cours d'émergence. Elle tend à s'installer dans le sens commun et touche tout particulièrement toutes les sociétés, à travers des manifestations d'aide et de sympathie. Depuis le début de la crise, des actions et des opérations sont lancées. Au fur et à mesure que la pandémie gagne du terrain, la solidarité a pris une ampleur considérable. Tous unis par une menace planétaire. Personne ne restera indifférent. Nous avons entendu partout dans le monde des appels au civisme qui se sont répétés de la part des médecins, des hommes de sciences et des hommes politiques, des hommes de culture, des artistes et des sportifs de tous bords. Des médecins en première ligne de la lutte contre le Covid-19, de l'OMS et des scientifiques aux chercheurs dans les grands laboratoires pharmaceutiques, tout ce beau monde a été très frappé par la complexité de la situation sanitaire. Au début, il y avait autant de monde dehors, de gens assis dehors, au marché, qui se promenaient comme si de rien n'était et ne semblaient pas se rendre compte de l'état critique dans lequel tous les pays touchés par la pandémie, se trouvent. Avec un nombre de cas qui grimpait d'heure en heure, de jour en jour et de semaine en semaine et qu'il est toujours possible qu'il augmente encore demain et ainsi de suite jusqu'à on ne sait à quel moment cela va s'arrêter et en l'absence de moyens curatifs, seuls des dispositifs préventifs pourraient aider à faire face à la crise. Paniquer ne sert à rien. Le monde est vite entré dans une courbe extrêmement ascendante et si les gens ne prennent pas eux-mêmes les mesures barrière qu'on ne cesse de leur répéter depuis des semaines, s’ils ne s'astreignent pas de façon radicale et draconienne à respecter ces mesures ; un mètre de distance, se laver les mains plusieurs fois par jour et chaque fois que c'est nécessaire, ne pas se regrouper dans des lieux où il y a du monde... ce sont des comportements extrêmement dangereux, parce que si chacun se dit ça ne sera pas moi, on peut aussi propager soi-même le virus. Les gouvernements ont été obligés de prendre de nombreuses mesures radicales, tant ce manque de discipline et de civisme peut avoir des conséquences incalculables. Rappelant à titre l'exemple l'Espagne qui a déployé l'armée et les policiers pour veiller à ce que personne n'enfreigne la loi.

Farid Bouyahia