Première journée de confinement partiel à Alger : Le «couvre-feu» globalement respecté

19h : Les policiers sont déjà sur le terrain, en patrouilles mobiles et pédestres, pour faire respecter le dispositif du couvre-feu.

19h03 : le boulevard Mohamed Belouizdad, dans la commune de Sidi M’Hamed, est quasiment vide, à l’exception des véhicules de police qui sillonnent les quartiers. Des jeunes rassemblés devant leur immeuble sont sommés de rentrer chez eux. Des inspections sont menées même dans les halls des immeubles. Des jeunes dans les cages d’escaliers sont priés de rentrer chez eux. «Ce sont des lieux de rassemblement voire un espace collectif», précise un policier.

A 19h30 : des policiers interceptent un véhicule de couleur blanche.

Le conducteur, un jeune fonctionnaire, explique aux policiers qu’il a été retenu au travail.

L’agent de police montre une certaine souplesse, en l’invitant au respect de la mesure. «La circulation est claire», lui dit-il. La circulation est autorisée aux médecins et pharmaciens sur présentation de leur carte professionnelle.

Dans ce quartier de la capitale, des habitants se rappellent du couvre-feu instauré lors de la décennie noire. «Heureusement que c’est une maladie qui est à l’origine. Nous allons nous en sortir inch Allah», soupire Saïd, un père de famille. Sur les réseaux sociaux, des internautes ont diffusé des photos et des vidéos, prise à partir de leurs balcons ou fenêtres, sur la situation dans leurs quartiers.

De nombreux tweets évoquent la nécessité impérieuse de respecter le confinement partiel. Hormis quelques «retardataires», la première nuit de couvre-feu s’est relativement bien déroulée.

A la recherche de «l’autorisation de circulation»

Dans la soirée du mardi, la police a contrôlé plus de 100 personnes dans la capitale «pour non-respect du couvre-feu». A ce titre, il a été procédé au retrait de permis de plusieurs «retardataires» à l’exemple d’Amine G. qui travaille dans le secteur de la presse. «On a failli me retirer le permis. Il y a un manque flagrant de communication ou une mauvaise interprétation des consignes. Certains ne reconnaissent que le laisser-passer de la police ou de la gendarmerie», déplore-t-il. Certaines personnes ont passé la nuit sur leur lieu de travail comme Réda DJ.

«J’ai fini mon travail à 21h. J’étais donc obligé de passer la nuit sur mon lieu de travail», relève-t-il. Même cas pour Hichem, qui travaille dans une boulangerie à Alger-Centre.

«J’habite dans le quartier mais je n’ai pas pu rejoindre mon travail à 4h du matin. Je devais préparer la pâte à l’aube, mais je ne voulais pas m’aventurer», confie-t-il.

«Le bilan est plutôt positif, puisque le couvre-feu a été globalement respecté», indique le chef de la cellule de communication de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le commissaire divisionnaire Amar Laâroum, dans une déclaration à El Moudjahid. «Nous attendons les mesures d’application de la part des walis (NDLR décret exécutif).

Le premier jour, nous nous sommes référés au communiqué de la présidence de la République et par la suite celui du ministère de la Communication concernant la circulation des représentants de la presse. Le DGSN, M. Khelifa Ounissi, a donné des instructions aux policiers dans les wilayas concernées par le couvre-feu, via les postes radio, pour faciliter les déplacements des personnels des médias la nuit, après le bouclage et la fin de travail en attendant la délivrance d’autorisations», précise-t-il. L’officier supérieur relève, également, que les policiers ont croisé des cas dû à une mauvaise interprétation de la mesure et d’autres qui concernent des urgences médicales. «Nous avons mené des actions d’information et de sensibilisation au niveau des points de contrôle et lors des patrouilles.

Nous avons opté pour la sensibilisation de proximité depuis le début de la crise sanitaire», insiste le commissaire divisionnaire Laâroum. Il rappelle, à l’occasion, que des policiers sont sur le terrain jour et nuit pour faire respecter le confinement, le couvre-feu ainsi que l’application des mesures décidées par le autorités, notamment la fermeture des magasins à l’instar des cafétérias et des restaurants ainsi que le respect de distance au niveau des boulangeries, supérettes et points de vente de lait et semoule.

Il en est de même pour la Gendarmerie nationale

Le commandement de la GN a indiqué, mardi dernier, que «tous les accès de et vers la wilaya de Blida sont fermés», précisant que l’entrée ou la sortie de cette wilaya est exceptionnelle et soumise à une autorisation des services de sécurité spécialisés. Toutefois, l’autoroute Est-Ouest reste ouverte aux usagers de la route.

La GN a mis le numéro vert 10-55 à la disposition des citoyens pour toute information. Le commandement de la GN a appelé les citoyens «à faire preuve de responsabilité et de conscience dans ces moments difficiles et à respecter les mesures de prévention prises par les hautes autorités, pour la protection de la santé publique».

Toutefois, des citoyens, dont des représentants des médias, se sont rapprochés hier, des services de la wilaya d’Alger, munis de leurs documents pour le retrait des autorisations de circulation nocturne.

Les agents leur ont signifié qu’ils n’ont «aucune information», la wilaya d’Alger se dit non concernée par les autorisations.

Le président Tebboune a, à l’issue d’une réunion du Haut Conseil de sécurité lundi dernier, décidé un certain nombre de mesures rigoureuses à l’effet de lutter contre la propagation de la pandémie en Algérie. Le Haut Conseil de sécurité a décidé notamment de procéder à un confinement total de la wilaya de Blida pour une durée de 10 jours renouvelable, avec interdiction de sortie, sauf nécessité absolue et sur autorisation de la gendarmerie ou de la police. Selon le communiqué du Haut Conseil de sécurité, des barrages seront dressés à l’entrée de la wilaya pour faire respecter cette décision et empêcher les entrées et sorties. «Des mesures d’exception seront prises pour assurer l’approvisionnement de la population en produits sanitaires et alimentaires», selon le communiqué du HCS.

L’Algérie indépendante a instauré pour la première fois, le couvre-feu, le 5 décembre 1992 «d'une durée indéterminée de 22h30 à 5 heures, à Alger et dans six wilayas limitrophes, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Neila Benrahal