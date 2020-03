Lutte contre la spéculation : 160 spéculateurs dans le filet de la gendarmerie

Un important coup de filet a été réalisé par les unités de la Gendarmerie dans les réseaux de trafic des produits de consommation de première nécessité et des gants chirurgicaux, détournés par des «contrebandiers».

160 individus ont été interpellés ces dernières 48 h à travers le territoire national, pour détournement et trafic des produits à large consommation et de produits médicaux et d’hygiène, très demandés pour se prémunir des risque de contamination par le Covid-19. Leur arrestation est survenue aux termes de la résolution par les unités de la Gendarmerie de 153 affaires ces deux derniers jours, et qui ce sont traduites par de grosses saisies. 48 000 unités de gants chirurgicaux destinées à être écouler sur le marché noir ont été récupérées. Les semaines dernières, la spéculation sur les prix des gants et bavettes avait atteint des pics jamais égalés. Dès lors, le durcissement de lutte engagée par le commandement de la Gendarmerie et les autres corps de sécurité relève de la priorité.

Les autres saisies, non moins importantes, ont porté sur des produits de consommation de première nécessité. Les saisies de farine et de semoule ont enregistré des records inédits. Concernant le premier produit, plus de 40 tonnes ont été récupérées par les gendarmes au terme des opérations de contrôle des axes routiers et autres interventions ciblant les dépôts de stock destinés au trafic. En semoule, la quantité saisie s’est élevée à 33 tonnes. Vraisemblablement, c’est ce qui est explique, en partie, la pénurie de la semoule dont se plaignent aussi bien les commerçants détaillants que les consommateurs dans plusieurs quartiers de la capitale et dans d’autres wilayas. Pour palier à ce manque les services compétents de la wilaya d’Alger, de concert avec la direction du commerce, ont annoncé l’ouverture de points de vente de la semoule au niveau des communes.

Le stade communal de Zéralda a été retenu pour le lancement de cette opération avant qu’elle ne soit généralisée à toutes les communes de la wilaya d’Alger. Pour revenir aux produits saisis par les unités territoriales de la Gendarmerie, elles englobent 28 quintaux de légumes secs, 12 quintaux de pâtes alimentaires outres des quantités de viande et de produits en conserves. Le commandement de la Gendarmerie informe par ailleurs, dans un communiqué, de la mise au profit des citoyens de son dispositif 10 55 et de son site de pré-plainte (ppgn.mdn.dz) pour alerter, en temps réel, de toute pratique frauduleuse où de spéculation.

La lutte sans merci actionnée contre ce fléau s’inscrit en dans le cadre des instructions du président de la République qui a ordonné aux département concernés de sévir contre les spéculateurs et aussi à ne lésiner sur aucun effort pour garantir un approvisionnement régulier du marché à même de parer à toute pénurie.

Karim Aoudia