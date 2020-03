Faible approvisionnement en semoule et en farine : L’ONIC fournit aux minoteries une avance sur approvisionnement

L'Office national interprofessionnel des Céréales (ONIC) fournira une avance sur approvisionnement au profit du Groupe «Agrodiv» et de la minoterie privée «Moulins du Dahra» dans la wilaya de Ain Defla, à même de couvrir la demande d'une semaine supplémentaire en matière première et d'absorber la forte demande sur la semoule et la farine, a indiqué à l'APS le directeur général de l'ONIC, Abderrahmane Bouchehda.

PUBLIE LE : 26-03-2020 | 0:00