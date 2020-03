Dans la LUCARNE : Le déstockage

C'est un peu le silence total. C'est un peu une vie en vase clos ou la tristesse et l'anxiété ont pris le dessus. Toutefois, comme dis l'adage, tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir. Ceci dit, on fait comme on peut pour combler ce vide. C'est vrai qu'il n'y a pas, actuellement, et ce depuis quelques jours déjà d'entraînement collectif. Par conséquent, les joueurs sportifs et les chaînes de TV se trouvent confrontés à un manque frappant d'informations, après avoir déjà passé en boucle les interventions des joueurs, des techniciens concernant la sensibilisation contre le coronavirus. Beaucoup de chaînes sportives cherchent dans leurs «stocks» d’anciens matchs ou les grandes stars du pays. C'est ainsi qu'une chaîne tv a exclusivement diffusé le match Tunisie/Algérie. C'était en octobre 1985 comptant pour les éliminatoires du Mondial 1986 à Mexico, avec de grands talents, des Menad, Madjer, Belloumi, Mohamed Kaci Said, Drid, Mansouri... Les Verts avaient gagné (4-1). Ils avaient fait montre de grands prouesses techniques et d’efficacité. De telles rencontres, on en redemande.

Hamid Gharbi