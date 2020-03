Possible report des JM-2021 : Une réunion du CIJM tranchera la question

Le Comité d’Organisation des Jeux Méditerranéens 2021 (COJM) a annoncé, hier, dans un communiqué rendu public, la tenue prochainement d’une réunion du Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM), pour décider du maintien ou du report de la 19e session des JM. «La scène sportive observe des bouleversements au quotidien. Hier, c’était un événement phare du monde footballistique à savoir l’Euro 2020. Aujourd’hui, ce sont les Jeux olympiques de Tokyo, prévus cet été, qui sont renvoyés à une date ultérieure.

Cette situation impactera, peut-être, l’organisation des Jeux Méditerranéens Oran-2021. Le Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM), propriétaire des Jeux, se concertera avec les autorités algériennes organisatrices des jeux et se réunira prochainement pour prendre les décisions qui s’imposent. Sans se prononcer sur la suite qui sera réservée aux JM d’Oran-2021, la sécurité et la santé des athlètes et autres acteurs des Jeux seront au centre de toute décision du Comité International des Jeux Méditerranéens » lit-on dans le communiqué. Les responsables du COJM ont exprimé par la même occasion leur solidarité avec le peuple dans sa lutte quotidienne contre la propagation de cette pandémie et les victimes de cette dernière

«tout en se joignant aux efforts de solidarité et de lutte déployés par tous les pans de la société algérienne et ses autorités. Le COJM Oran-2021 se joint, également, à tous les appels qui convergent à dire qu’il est inutile d’exposer sa vie et celle des proches au danger en s’aventurant à l’extérieur quand la nécessité ne se fait pas ressentir. Rester chez soi est une forme de lutte. Aidons ceux qui essayent de nous protéger en restant à la maison», a conclu le document.

