Entretien avec Habib Labane (président de la fédération Algérienne de Handball) : «On n'écarte pas la possibilité d'une saison blanche»

«Nous devons respecter les directives de la tutelle et des hautes autorités de l'État. Je pense que la santé des Algériens passe avant le sport. C'est un peu contraignant, mais ça reste pour le moment là seule alternative contre cette pandémie de Corona virus. A ce propos, j'appelle tous les Algériens à respecter les mesures prises par l'État», nous a indiqué hier le président de la fédération Algérienne de Handball, Habib Labane, au téléphone, qui nous a aussi annoncé le report du championnat d'Afrique des clubs, initialement prévu à Alger à partir du 29 mars. «Nous avons tenu une réunion avec la Confédération Africaine de Handball en début de semaine et nous avons convenu d'un commun accord de remporter cette compétition à une date ultérieure. Dans l'état actuel des choses, il n'est pas possible d'organiser ce tournoi.»

Pour rappel, cinq clubs algériens sont engagés cette compétition. Chez les hommes, le pays sera représenté par les formations de Bordj Bou Arreridj, Skikda et JS Pétroliers. Les équipes d'El Biar et du JS Pétroliers seront les représentantes de l'Algérie.

Par ailleurs, le président de la FAHB nous a annoncé le report du tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques de Tokyo. «La compétition devait avoir le lieu en Allemagne, au mois d'avril prochain. La Fédération internationale a décidé de reporter le tournoi pour le mois de juin. Cependant, avec le report des JO, à la demande du Japon, le tournoi qualificatif risque d'être aussi décalé. On verra bien, d'ici là. Pour notre part, on avait prévu des stages et des rencontres amicales, pour préparer ce tournoi. Nous sommes contraints de tout revoir.» En ce qui concerne la compétition nationale, Habib Labane n'écarte pas la possibilité d'une saison blanche. «Pour l'instant nous n'avons rien prévu encore, même si toutes les éventualités restent envisageables.

S'il y a possibilité de reprendre la compétition d'ici le mois de mai, il sera possible de terminer la saison normalement, coupe et championnat compris. Au delà, je pense qu'il sera difficile de s'organiser. Déjà que ce n'est pas évident pour les clubs et les athlètes de se maintenir en forme.

De toute façon, on ne prendra aucune décision sans avoir discuté avec les clubs qui sont nos partenaires. Cela dit, la possibilité d'une saison blanche n'est pas à écarter», nous a souligné notre interlocuteur, précisant que le championnat du monde, prévu en janvier 2022 en Egypte, est pour le moment maintenu.

Redha M.