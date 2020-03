L'Algérie condamne "avec force" les attaques terroristes au Nigeria et au Tchad

"Nous condamnons avec force les attaques terroristes perpétrées par le groupe terroriste Boko Haram dans la Région de Konduga au Nord-est du Nigeria et dans la Province du Lac au Sud du Tchad, faisant plusieurs morts parmi les soldats de ces deux pays", a affirmé M. Benali Cherif dans une déclaration à l'APS."Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et assurons les gouvernements et les peuples frères du Nigeria et du Tchad de notre entière solidarité", a-t-il souligné.

"Ces nouvelles attaques sanglantes qui interviennent au moment où le monde entier est mobilisé dans la lutte contre une menace sanitaire planétaire sans précédent, renseignent sur la vacuité, l'inconséquence et l'aveuglement de l'entreprise terroriste funeste, laquelle témoigne, à travers ces actes criminels, de sa désespérance et de son échec inéluctable", a ajouté le porte-parole du MAE.

APS