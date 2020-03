Création de la Commission de suivi du coronavirus: Pour une communication "transparente" et "fiable"

"L'existence de cette commission scientifique nationale répond au souci du Président de la République et du Gouvernement de mieux coordonner la communication, de manière globale et maitrisée, pour être la plus transparente, la plus fiable et la plus crédible possible", note la même source, ajoutant que la création de cette commission "est d'autant plus nécessaire que les réseaux sociaux ont tendance à tout amplifier, avec une recrudescence de fausses informations et de chiffres erronés, ce qui est source d'angoisse supplémentaire dans le pays".

"En effet, des sources mensongères, manipulatrices et malveillantes agissent pour faire échec au dispositif d'encadrement, d'accompagnement et d'action sanitaires, scientifique et communicationnel de l'Etat dans la lutte acharnée contre l'extension du coronavirus". Le ministère rappelle que sur instruction du Président de la République, une commission scientifique nationale de veille, de suivi et d’information au sujet de la propagation du coronavirus et des mesures de luttes inhérentes a été installée dimanche 22 mars 2020 au Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière".

Elle est présidée par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Abderrahmane Benbouzid, ancien chef de service orthopédie de l’Etablissement hospitalier spécialisé de Ben Aknoun, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, M. Ammar Belhimer, professeur de droit et ancien journaliste, et M. Abderahmene Lotfi Djamel Benbahmed, ministre délégué à l'Industrie pharmaceutique, pharmacien de formation.

La commission scientifique nationale de veille, de suivi et d’information a pour porte-parole Djamel Fourar, directeur de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, épidémiologiste de spécialité.

Elle est composée du Professeur Ryad Mahyaoui, spécialiste de réanimation médicale, du professeur Smaïl Mesbah, infectiologue, du Dr. Abdelkrim Touahria, pharmacien et président de l’ordre national des pharmaciens, du Professeur Berkani Bekkat Mohamed, Président de l’ordre national des médecins, spécialiste des pathologies respiratoires, et le professeur Elias Akhamoukh, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital de Tamanrasset.

La commission scientifique nationale de veille, suivi et information "donne chaque jour au ministère de la Santé, de la population et de réforme hospitalière un point de presse pour livrer l’état d’évolution actualisé de la propagation du Covid-19 à travers le monde et en Algérie, de même que les moyens mobilisés par l’Etat pour renforcer la lutte contre l’expansion du coronavirus".

Cette commission nationale de veille, de suivi et d’information "est l’ultime maillon d’une chaine de spécialistes et d’experts nationaux qui œuvrent à progresser sur les diagnostics et les traitements. Elle vient renforcer les structures mises en place à l’échelle nationale pour aider le Gouvernement à mieux gérer la crise majeure à laquelle notre pays est confronté".