Mascara : Saisie de 6 quintaux de viandes

Ainsi, les services de la Sûreté de daïra de Zahana oint réussi, lors d’un contrôle en coordination avec les services du commerce, ont saisis une quantité de près de 3 quintaux et 96 kg de viandes blanches, ainsi que 30 kg d’abats de poulets, pour lesquels il s’est avéré que le commerçant ne détenait pas de certificat du vétérinaire. Par ailleurs, les services de la Sûreté de daïra de Tizi ont réussi, dans le même cadre, à saisir une autre quantité de viandes blanches impropres à la consommation, suite à l’exploitation de renseignements parvenus aux éléments de la sureté de daïra indiquant que le propriétaire d’un abattoir situé dans la périphérie de Froha vendait des viandes blanches sans attestation du vétérinaire et les distribuait au boucheries de Froha et de Tizi, à bord d’un véhicule inadapté. Les patrouilles ont été intensifiées à travers les rues de Tizi, ce qui a permis d’arrêter le véhicule suspect.

Le contrôle dudit véhicule a permis d’y trouver un quintal et 87 kg de viandes blanches. Il s’est avéré, après coordination avec les services compétents, que ces produits étaient impropres à la consommation en raison de l’absence d’attestation du vétérinaire et le non respect des conditions d’hygiène et de stockage. Les procédures légales ont alors été accomplies à l’encontre des contrevenants et leur transmission à la justice.

A. Ghomchi