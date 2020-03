Ouargla : 22 décisions de fermeture administrative contre des commerçants

Il s’agit de l’établissement de 16 décisions de fermeture pour absence de registre de commerce et hausse des prix de certains produits réglementairement fixés. Les autres décisions de fermeture administrative ont été prises pour absence d’hygiène et vente de produits alimentaires périmés, précise la source. Au moins 306 interventions de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ont été effectuées à travers le territoire de la wilaya d’Ouargla et se sont soldées par l’établissement de 24 procès-verbaux d’infractions et la saisie de produits divers impropres à la consommation, d’une valeur de plus de 305.000 DA, d’après les données de la direction du secteur. S’agissant des pratiques commerciales, il est relevé 141 infractions et un chiffre d’affaires dissimulé (non-facturation) de près de 18 millions de dinars. Les procès-verbaux d’infractions dressés à l’encontre des contrevenants seront transmis aux instances judiciaires compétentes pour y statuer.