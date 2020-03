Les éléments de la gendarmerie de Ain-Boucif et Guelb-el-Kebir, dans la wilaya de Médéa, ont procédé, durant les dernières 48 heures, à la saisie d’appareils d’aspersion et de produits d’hygiène, pour défaut de facturation, et l’orientation de la marchandise saisie vers des structures utilisatrices de ce type de produits, a-t-on appris mardi auprès du groupement de gendarmerie.

PUBLIE LE : 25-03-2020 | 0:00