Tlemcen : Des bus pour transporter le personnel de santé

Les autorités de wilaya de Tlemcen ont réservé 24 bus pour le transport du personnel du secteur de la santé à leurs lieux de travail, suite à la suspension de l'activité des moyens de transport collectif dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus, a indiqué hier un communiqué de la direction de la santé et de la population.

Il s’agit de trois bus de transport du personnel du secteur de la santé à travers les quartiers de la commune de Tlemcen vers le CHU «Tedjini-Damerdji» , 8 autres à partir de la gare routière de hai «Abi Tachfine» de cette ville pour le personnel exerçant dans les structures sanitaires des communes de Sabra, Sidi Abdelli, Bensekrane, Maghnia, Ouled Mimoune, Hennaya et Ain Talout.

Ainsi, 13 bus sont mis à la disposition des travailleurs du secteur des dairas de Sebdou, Ouled Mimoune, Sabra, Maghnia, Remchi, Hennaya, Ain Talout et Bensakrane. Cette initiative vise à assurer une pérennité des prestations des différentes structures sanitaires, a-t-on souligné.

Sur un autre plan, M. Amour a salué l’ensemble des staffs médicaux, corps sécuritaires, agents de nettoyage, hommes de la presse, associations et commerçants assurant l’approvisionnement des citoyens en produits de base.

Il a, en outre, particulièrement insisté sur l’impératif pour les citoyens de rester chez eux, et de respecter les consignes d’hygiène et de sécurité, tout en évitant la diffusion de fausses rumeurs, et en répandant l’espoir en sein de la société.