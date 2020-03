Naftal : Les stations-services restent ouvertes à travers le territoire

«Naftal continuera d’approvisionner le marché le plus normalement du monde et les stations-services sont ouvertes à travers tout le territoire national pour fournir aux citoyens ses produits pétroliers, notamment les carburants», a expliqué M. Cherdoud dans une déclaration à l'APS. Le gaz butane sera également disponible à travers tous les points de vente de l'entreprise, réseau de stations-services compris, a-t-il encore affirmé. Interrogé sur une éventuelle fermeture des stations-services, en raison de la propagation du Coronavirus, le responsable a exclu cette option, précisant que Naftal, filiale du groupe Sonatrach, travaille en coordination avec le ministère de l’Energie et Sonatrach, et «jusqu’à présent, cette éventualité n’a pas été évoquée».

Sur un autre volet, M. Cherdoud a souligné que «dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du coronavirus (COVID-19), nous avons lancé une vaste opération de désinfection de nos installations à travers le territoire national». Le responsable a expliqué que «cette opération est menée au niveau de tous les centres de stockage et de distribution pour préserver le personnel, mais également au niveau des stations-services pour préserver les clients et la population». S’agissant de la wilaya de Blida, où un confinement total, à domicile, pour une durée de dix (10) jours, renouvelables, avec interdiction de circulation de et vers cette wilaya de Blida a été décrété hier par le Haut Conseil de Sécurité, M. Cherdoud, a fait savoir que «les stations-services sont fermées à Blida à partir d’aujourd’hui sur instruction du wali».