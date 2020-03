Le Médiateur de la République : Appel aux citoyens à respecter strictement le confinement

.«L’Algérie vit à son tour une situation inédite et inquiétante, générée par le nouveau coronavirus (Covid-19). La pandémie est planétaire, l’humanité est menacée. C’est pourquoi, il est plus que jamais impératif de se conformer aux recommandations des services de santé e de respecter strictement le confinement, condition sine qua non d’une diminution de la contamination», a indiqué le médiateur dans un communiqué relatif à la lutte contre le Covid-19.

Il a, par ailleurs, salué les médecins, le personnel médical et paramédical ainsi que les citoyens mobilisés pour faire face à la propagation de ce virus. «Un grand respect à nos médecins et à tout le personnel médical et paramédical, ainsi qu’à tous les citoyens qui se mobilisent pour mener un juste combat contre ce fléau planétaire», a-t-il souligné à ce propos. Il a estimé que «l’utilisation des moyens disponibles et le renforcement des équipements des structures hospitalières et de matériels sont nécessaires à l’effet d’aboutir à des résultats permettant de lutter efficacement contre cette pandémie», ajoutant que le fait de rester à la maison constitue «le seul moyen de ralentir la propagation du coronavirus» et que l’Algérie «a besoin, plus que jamais, de la solidarité de ses enfants». Le Pr Smail Mesbah, membre du Comité scientifique a stipulé que «L’utilisation de la chloroquine sera strictement encadrée».