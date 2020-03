Enseignement supérieur : Le Professeur Chitour appelle à la continuité des cours via Internet

Dans une publication postée, hier, sur sa page facebook, le Pr Chitour invite les enseignants, les chercheurs, les professeurs et autres recteurs et doyens des établissements universitaires, «en tant que responsables des activités pédagogiques», à s'inscrire dans une démarche collective pour «assurer la continuité» des cours. «Les professeurs sont les seuls habilités à prendre des dispositions pour mettre les contenus de cours à disposition des étudiants via les nouvelles technologies. Les étudiants seront priés de les suivre de cette manière. Ils auront donc la possibilité de compléter les cours, les conférences et autres travaux dirigés en ligne à travers des podcast, des séances de visioconférence en direct. Cela étant, les cours ne sont pas suspendus, ils seront donnés à distance tandis que les étudiants seront priés de rester à leur domicile et de se connecter sur une plate-forme électronique», explique-t-il.

Pour repousser le spectre d'une année blanche, le ministre estime que la synergie des efforts de tous les acteurs concernés constitue la «seule voie» pour réussir cette année universitaire et participer ensemble à l'amélioration de la qualité d'enseignement universitaire et mettre à niveau la recherche scientifique aux standards internationaux. «Il nous faut octroyer à la morale, l'éthique et la déontologie la place centrale qu'elles doivent occuper au sein de notre université en vue de rétablir la confiance entre tous les intervenants de l'enseignement supérieur», a-t-il noté. M. Chitour réaffirme l'attachement de son département à œuvrer à «l'amélioration des conditions de la recherche scientifique universitaire afin de permettre aux étudiants de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions» et met en avant l’intérêt d'accorder la priorité à l'acte pédagogique. «Soutenir, évaluer et coordonner les activités pédagogiques et de recherche dans le cadre d'un conseil scientifique est notre priorité dans l'objectif d'amélioration et de valorisation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour qu’elle soit de qualité», a-t-il ajouté, insistant au passage sur l'importance de séparer la responsabilité pédagogique de la gestion administrative et l'impératif d’adapter l’université à l’évolution économique et sociale du pays. A cet effet, Chitour lance un appel à la communauté universitaire à la mobilisation pour valoriser le rôle de l'université dans sa mission noble afin qu’elle soit à l'avant-gardede la société et au service » d’une recherche scientifique de qualité. Pour le Pr Chitour, les défis à relever portent sur l’optimisation des efforts afin de relever le niveau de l'université algérienne, l'amélioration de la qualité de l’enseignement, l'affectation la plus rationnelle possible des ressources devant permettre la prise en charge des besoins du secteur économique et sociale et la formulation d'une vision claire et des orientations précises qui tiennent compte dans la stratégie nationale de développement et d'innovation technologique. Il est question aussi de la rationalisation des dépenses et la préférence accordée à la recherche scientifique, au développement pédagogique et aux enseignants et chercheurs.

Et de s’adresse aux universitaires : «L'implication de tous, la coordination et la coopération n'ont d'autres objectifs que d'aider à la formation d'une élite universitaire capable de relever dans le futur les défis liés au développement économique et social du pays».

Tahar Kaidi