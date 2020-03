Le professeur Smail Mesbah, membre du Comité scientifique : «L’utilisation de la chloroquine sera strictement encadrée»

L’usage de la chloroquine, protocole médical officiellement adopté pour le traitement des cas confirmés de Coronavirus, est de vigueur dès aujourd’hui dans les structures de santé de Blida ainsi qu’a l’hôpital d’El Kettar d’Alger, a assuré, hier, le professeur Smail Mesbah, membre du Comité scientifique chargé de la lutte contre le Covid 19.

La chloroquine, jusque-là utilisé comme thérapie de traitement de paludisme, a été approuvé par ce même comité au terme d’une réunion tenue en présence d’épidémiologistes, de spécialistes en maladies infectieuses et de réanimation , a-t-il révélé, sur les ondes de la radio nationale. «Les discussions menées lors de cette réunion ont été difficiles tout autant que le choix de recourir à la chloroquine», a déclaré M. Mesbah indique t-il, précisant que son utilisation sera «strictement encadrée» et obéira à une série de mesures à respecter absolument». Cette prescription médicale, que nous connaissons depuis 70 ans, ne sera utilisée qu’en milieu médical et, plus précisément dans les services spécialisés du Covid-19», a-t-il souligné. «Et là encore, insiste t-il, la chloroquine ne concerne pas les malades considérés comme des cas bénins qui eux, n’en ont pas besoin». «C’est uniquement ceux qui présentent des formes sévères et compliquées que ce traitement sera destiné pour une période de 5 à 7 jours », révélera-t-il. Même s’il affirme que ce traitement ne garanti pas la guérison du coronavirus, le Pr Mesbah souligne, toutefois, que sont utilisation est retenue suivant la logique d’exploitations de toutes les actions possibles visant a endiguer le coronavirus. Il fera savoir qu’une quantité de 110.000 unités de chloroquine est déjà disponible au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux et que 190.000 autres seront importés sous peu. Sur un autre volet, le Pr Mesbah a annoncé que l’option de décentralisationdu dépistage a été également été retenu par le Comité scientifique chargé de la lutte contre le Coronavirus. «Trois régions du pays été identifiées pour la mise en place, dans les meilleurs délais, de nouveaux centres de dépistage», a-t-il dit. Il assure aussi, à ce propos, que tous les malades symptomatiques, c’est a dire suspectés d’infection par le Coronavirus, bénéficient du dépistage. Au sujet des dernières mesures décidées par le président de la République pour endiguer la propagation du virus, il les a qualifié d’ «absolument nécessaires vu la propagation rapide du virus et ce qu’il représente comme véritable menace sur la santé publique». L’option du confinement s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du renforcement graduelle des mesures, soutient-il, précisant que cette option sera généralisée à d’autres wilayas dans le cas où les données de transmission locale du virus soient avérée.