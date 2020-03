Protection civile : Stérilisation des installations publiques et privées

Les camions-pompes ciblent les établissements hospitaliers, les bureaux de poste, les places publiques et les rues.

«Ce processus, minutieux et ambitieux, touche plusieurs installations et autres structures publiques et privés. Ce programme de stérilisation, par les unités de la protection civile, sera régulier et continu, de quoi apporter un soutien de taille à la lutte implacable contre la maladie», indique un communiqué de la DGPC.

Les caravanes de prévention et de sensibilisation se poursuivent pour inciter les citoyens à rester chez eux et à respecter la quarantaine et les conditions d'hygiène en se lavant les mains régulièrement mais aussi en rappelant aux citoyens l'impérieuse nécessité d'appliquer des mesures préventives. Le communiqué appelle les citoyens à laisser au moins un mètre de distance entre chaque personne.

Il est recommandé d'éviter tout rassemblement de plus de deux personnes. La direction générale a instruit les directions de wilayas pour renforcer les campagnes de sensibilisation par la mise en place de plusieurs actions préventives.

Il s’agit de l’organisation de caravanes de sensibilisation dans les villes et les villages afin d’inciter, au moyen de haut-parleurs, les populations à rester chez elles, sous le slogan "Notre conscience nous protège", de sorties de sensibilisation au profit des commerçants sur la façon d'organiser le processus de vente en veillant au respect de l’espace nécessaire pour les clients et des conditions d’hygiène ou encore de prodiguer la bonne pratique en matière de désinfection.

Il est question également de renforcer le dispositif de sécurité chargé de la surveillance et du contrôle des voyageurs venant des pays étrangers et les escorter vers les lieux de confinement.

Sami Kaïdi