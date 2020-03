Croissant-Rouge algérien : Mobilisation des bénévoles

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a entrepris une série de mesures, en adéquation avec l’évolution de la situation en Algérie, en raison de la propagation du Coronavirus, dont «la mobilisation des bénévoles» à travers l'ensemble du territoire national, au sein de «cellules de vigilance pour le suivi et l’évaluation» constituées à cet effet, indique un communiqué de cette instance. Il a été procédé, à cet effet, au tirage et à la publication de plus de 100.000 affiches et au lancement d’équipes d’hygiène pour désinfecter les établissements et structures publics ainsi que les cités, à travers la distribution de plus de 600 appareils de désinfection à travers l’ensemble du territoire national. Cette opération a concerné également la distribution de produits d’hygiène à plus de 5.000 familles défavorisées, à travers tout le pays et la distribution de plus de 200.000 gants, précise la même source.

Dans le cadre de ces mesures, «deux ateliers pour apprentissage de la couture ont été affectés pour la fabrication de masques conformément aux normes médicales en vigueur et ce pour alléger la charge et ancrer l’esprit de solidarité nationale», ajoute le communiqué. L’un de ces deux ateliers se trouve dans la wilaya de Médéa, où près de 12.000 masques ont été distribués aux différents services et établissements hospitaliers et associations durant la période du 19 au 23 mars, alors que le deuxième atelier se situe dans la wilaya de Constantine devant couvrir les besoins de la région Est, souligne la même source. Le CRA accompagne les Algériens bloqués à l’aéroport d’Istanbul (Turquie), à travers le Croissant-rouge turc qui, à la demande de son homologue algérien, a répondu favorablement aux doléances des Algériens bloqués en termes d’accompagnement sanitaire et des repas.