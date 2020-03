Disponibilité opérationnelle totale de la protection civile : Une présence rassurante

En première ligne au contact de la population dans cette épidémie de coronavirus, les éléments de la Protection civile sont sur le front aux côtés des autres corps. «Les sapeurs-pompiers assureront toutes les interventions même avec l’instauration du couvre-feu», a assuré hier le directeur de la Protection civile de la wilaya d’Alger, le colonel Rachid Laâtaoui.

Lors de la présentation du dispositif mis en place à Alger, sur orientations du directeur général, le colonel Boualem Boughelaf, de dernier a tenu à assurer la population algéroise de la mobilisation et de la disponibilité opérationnelle de ses éléments pour porter assistance et secours h24. «La Direction Générale de la Protection Civile nous a accordé des équipements supplémentaires ainsi que les services de wilaya avec un stock d’urgence. Les moyens humains et matériels sont engagés pour assurer pleinement et aisément nos missions dans le contexte actuel marqué par la crise sanitaire», a-t-il assuré.

Les soldats du feu présents à l’appel

Les 43 unités déployées dans la capitale sont en alerte pour toute intervention et 2.640 éléments mobilisés en prévision de l’évolution de la situation. Les ambulances médicalisées et le personnel des unités d’intervention, dotés de moyens d’autoprotection, sont prêts à l’appel. Le même responsable a affirmé que «les mesures prises par le président de la République ont permis de maîtriser la situation, notamment par la suspension des transports en commun. Cela a grandement facilité l’intervention en raison de la fluidité de la circulation», a-t-il dit. Face à cette épidémie, les sapeurs-pompiers travaillent de concert avec les personnels de santé et des autres services de sécurité. Comment les soldats du feu se sont-ils préparés pour faire face à ce risque nouveau dans le monde ? Nous avons reçu des explications sur le plan mis en œuvre au Centre de coordination opérationnelle où une cellule de gestion a été installée dès l’apparition de l’épidémie, composée d’un médecin et d’un officier de permanence. «Cette cellule a pour mission de traiter les appels de secours des citoyens. L’opérateur qui répond à l’appel sur le 14 ou le 10-21 a été formé à la gestion des appels de détresse des citoyens inquiets, qui se renseignent sur leur situation. Il leur pose des questions précises. Si le citoyen présente des symptômes pouvant s’apparenter à ceux du Covid-19, l’appel est tout de suite orienté vers la cellule de crise et pris en charge par le médecin. Si ce dernier relève une suspicion, il mobilise une ambulance pour une évacuation sanitaire vers l’hôpital d’El Kettar», a précisé le capitaine médecin régulateur, Amar Bourah. Il a confié qu’une femme émigrée qui venait de rentrer de l’étranger a appelé le numéro d’urgence. «Elle souffrait d’une allergie et refusait de se déplacer. Nous l’avons rassurée après un entretien précis sur son état. Une autre personne souffrant de grippe a appelé également paniquée, nous lui avons conseillé

de prendre un traitement et de consulter le médecin du quartier. Nous veillons également à soulager le personnel de santé confronté à une forte pression ces dernières semaines», a insisté le capitaine Bourah. De son côté, l’officier de permanence, le lieutenant Sofiane Ben Idir, a précisé que les opérateurs ont été formés sur le questionnaire formulé aux cas suspects. «Une moyenne de 10 à 15 cas suspects est enregistrée chaque jour avec plus de 100 appels. Au début de la crise, il y avait une grande panique mais nous avons constaté ces derniers jours une prise de conscience chez les citoyens grâce aux actions de sensibilisation». L’officier a également ajouté que cette cellule procède également au suivi de l’état des 11 centres de confinement des personnes rapatriées de l’étranger. «Des dispositifs de la Protection civile sont mis en place dans les hôtels pour assurer la sécurité du séjour. La cellule procède également au suivi des voyageurs et de la procédure de contrôle sanitaire et se tient prête pour toute évacuation», a-t-il assuré.

Aucun élément testé positif

Les interventions permettent d’établir une cartographie de la localisation de l’épidémie et ainsi le déploiement des moyens de secours. Par ailleurs, un dispositif anti-incendie a été mis en place sur le navire Tariq Ibn Ziad, pour sécuriser plus de 400 véhicules des rapatriés en confinement. En cas d’évacuation sanitaire d’un cas suspect, les sapeurs-pompiers sont les premiers intervenants. Sont-ils bien protégés ? Le capitaine Sofiane Bekhti a répondu : «C’est la force d’intervention, elle doit être hautement protégée car ce sont les premiers acteurs dans la chaîne de secours étant amenés à être directement au contact de personnes potentiellement contaminées. Afin d’assurer leur mission, toutes les mesures de protection sont prises. L’intervention est menée systématiquement avec un masque chirurgical et des gants. S’il y a suspicion, ils portent la combinaison et les bottes. Les mesures barrières d’hygiène et d'équipement de protection permettent d'éviter la contamination», a-t-il dit. Le capitaine Bekhti a également tenu à rassurer que «l’ambulance est désinfectée juste après l’évacuation». En ce sens, le médecin-chef de la DPC d’Alger, le lieutenant-colonel Hamid Belaâssel a indiqué qu’il existe un suivi des cas évacués à l’hôpital d’El Kettar. «Aucun sapeur-pompier n'a été testé positif au Coronavirus bien que nous ayons transporté plusieurs cas. Nous faisons le suivi dans le cadre de la protection de notre personnel d’intervention». Il a ajouté qu’une série de mesures ont été prises en ce sens. «Nous avons réaménagé les dortoirs dans les casernes pour le respect de la distance sociale. Un thermomètre avec infrarouge est placé à l’entrée pour le contrôle des fonctionnaires et visiteurs», a-t-il assuré.

Couvre-feu : les pompiers prêts à toute intervention

Qu’en est-il des interventions suite à l’instauration du couvre-feu dans la capitale ? Le capitaine Sofiane Bekhti a rappelé que «la Protection civile a acquis une grande expérience en matière de gestion des situations de crise durant le séisme de Boumerdès et les inondations de Bab El-Oued, mais également durant la décennie noire. Nous sommes prêts à intervenir à tout moment», a-t-il assuré. Par ailleurs, depuis la prise des mesures de fermeture des écoles et des universités, les éléments interviennent moins, a indiqué le chargé de communication de la DPC d’Alger, le lieutenant Khaled Benkhalfallah. «Nous avons enregistré une baisse des accidents de la route en raison de la suspension des transports en commun et également des accidents domestiques grâce à la présence des mamans dans leurs foyers», a-t-il dit. Outre ses missions classiques, la DPC d’Alger va participer aujourd’hui à la grande opération de désinfection des voies publiques lancée par la wilaya d’Alger. «Nous avons déjà procédé à la désinfection des maisons de vieillesse et pouponnières dans le cadre de la prévention de l’épidémie», a indiqué le capitaine Sofiane Bekhti.

Neila Benrahal