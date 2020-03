Conseil national des enseignants du Supérieur : L'élite appelée à assumer ses responsabilités

«Partant de notre conviction que l'Algérie, notre chère patrie, et la vie du citoyen sont au-dessus de toute autre considération, et en appui aux efforts des hautes autorités du pays, à leur tête le Président de la République, le Bureau national a décidé de prendre une série de mesures» dont, entre autres, «l'appel lancé à l'élite nationale, savants, enseignants, médecins, intellectuels, oulémas, écrivains, artistes et journalistes à assumer leurs responsabilités nationales et humaines en cette conjoncture ‘‘difficile’’ que traverse le pays», a indiqué le CNES dans un communiqué sanctionnant les travaux de la réunion de son Bureau national restreint consacrée à l'examen de l'évolution de la situation pandémique en Algérie.

Le syndicat a appelé la famille universitaire, enseignants, étudiants et travailleurs à «la mobilisation», outre des initiatives de la société civile et toutes les forces vives nationales, à l’encadrement de ces initiatives et à la contribution dans la diffusion de la sensibilisation sur les dangers de cette épidémie. Appelant également les directeurs et membres des laboratoires scientifiques dans toutes les universités du pays, à participer tant sur le plan scientifique que pratique à l’effort national dans la prévention de cette pandémie mortelle, le syndicat a demandé aux administrations des universités à «la collaboration et à la facilitation» de toute action allant dans le sens de l’effort national de lutte contre le Covid-19.

A ce titre, ce syndicat assure que toutes ses branches dans l’ensemble des universités, des centres universitaires et des écoles supérieures, demeurent mobilisées pour soutenir les cellules de sensibilisation qui ont été installées au niveau des établissements universitaires en vue de sensibiliser sur la pandémie du Covid-19, tout en soumettant des rapports périodiques au bureau national sur ses activités.

Le syndicat indique, à ce propos, que la réunion restreinte du bureau national «demeure ouverte», tout en appelant le comité administratif national et le Conseil national à rester à un niveau d’alerte élevé.

Le syndicat s’est dit «disposé à participer à tout effort national commun» de lutte contre cette pandémie et se met également de concert avec ses branches dans toutes les universités du pays «au service de l’Algérie, de son peuple et gouvernement».