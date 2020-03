Dans la LUCARNE : Club ou association caritative

C'est un peu l'arrêt général ou presque tout le monde est dans un confinement qui ne veut pas dire son nom. On ne joue plus, et on ne s'entraîne pas collectivement tout ce fait individuellement il n'y a pas d'autres solutions. Face à cette situation exceptionnelle, on se débrouille comme on peut. Nos clubs ne veulent pas rester en retrait de leur société. Face à la propagation du coronavirus chez nous, nos clubs sont en train de réagir dans le bon sens du terme en apportant leur contribution. En effet nos clubs d'élite, et notamment ceux qui disposent de moyens, ont mis leurs structures d'hébergement et de restauration et leurs transports pour les besoins sanitaires afin d'augmenter les capacités d'accueil pour les éventuels malades en augmentant les prises en charge des établissements sanitaires pour lutter efficacement entre cette pandémie. Des clubs comme le CABBA, la JSK, O. Médéa, CSC et bien d'autres ont été parmi les premiers à se solidariser avec leurs concitoyens. Il s’agit d'une attitude qu'il faudra louer et que d'autres clubs peuvent limiter afin de consacrer l'humanisme et la solidarité de nos clubs. Tout ce qui a été dit sur eux peut être oublié ces jours-ci. Ce qui exige solidarité et compassion. Nos clubs méritent nos honneurs.

Hamid Gharbi