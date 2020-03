Le héros d’Oum Dormane très sollicité : Mbappé, bonne nouvelle pour le PSG !

Le coronavirus va-t-il servir les desseins du PSG ? C’est une hypothèse à prendre en considération. La crise que vont devoir traverser les clubs européens du fait de la suspension des compétitions devrait en effet refréner certains appétits lors du prochain mercato estival. Ce devrait notamment être le cas au Real Madrid.

A en croire Marca, le club merengue aurait en effet renoncé à attirer Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. L’attaquant du PSG a en effet été érigé comme une priorité du recrutement estival par Florentino Perez, qui considère en effet que l’ancien Monégasque est le seul joueur à même de faire définitivement oublier Cristiano Ronaldo.

Neymar ne fait pas

l’unanimité

Mais alors que le Real Madrid était prêt à débourser jusqu’à 300 millions d’euros pour attirer l’avant-centre parisien, la crise du coronavirus a changé la donne et le club madrilène semble d’ores et déjà vouloir rester raisonnable lors du prochain marché des transferts. Ce qui n’a toutefois pas empêché les Merengue d’envisager la piste menant à Neymar, sans doute bien plus abordable malgré l’intérêt du Barça, Mais le dossier a été vite refermé, le Brésilien ne faisant toujours pas l’unanimité en interne.

Le Real Madrid n’en reste pas moins ambitieux et envisagerait de sonder Erling-Braut Haaland, qui serait la nouvelle priorité des Madrilènes pour cet été. «Et quand tout cela se terminera, le Real Madrid cherchera un 9. Haaland est le favori», écrit le quotidien madrilène sur sa une. Malgré ses prouesses répétées, le jeune Norvégien pourrait quitter le Borussia Dortmund pour moins de 150 millions d’euros. Convaincre le club de la Ruhr ne sera toutefois pas chose aisée.