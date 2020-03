Tournoi RMC sport " Meilleurs Dribbleurs" : Le duel Mahrez-Neymar enflamme la toile

Les deux stars de Manchester City et du Paris SG, s'affrontent en quart de finale de cette compétition sur la toile. Celui qui aura recueilli le plus de voix gagnera la partie. Pour rappel, l'international algérien a déjà écarté de son chemin l'ancienne vedette de Manchester United, l'Écossais Georges Best, qu'on surnommait le cinquième Beatles, au premier tour. Confronté au second tour Diego Armando Maradona, El Pibe de Oro, le capitaine des Verts s'en est sorti de peu. Les votes était très serrés. Pour le compte des quart de finale, il a dispose d'une petite marge d'avance sur le Brésilien, à quelques heures de la clôture des votes. Si Mahrez s'impose, il sera confronté au vainqueur du match opposant les deux anciennes légendes du FC Barcelone Cruiff et Ronaldinho. Ce tournoi virtuel est organisé en marge du reportage consacré aux meilleurs Dribbleurs du siècle, dont Ryad Mahrez, et leurs prouesses techniques. Le film réalisé a l'occasion du septième numéro de "Transversale" proposé par la chaîne sportive française en question, sera diffusée le 26 mars prochain. Il comporte notamment des témoignages de nombreuses stars du football mondial. Le vainqueur de ce tournoi, lancé sur Twitter avec la participation de 32 joueurs tout continent et toutes générations confondues, sera révélé à l'occasion du reportage réalisé par Nicolas Lansalot.

Rédha M.