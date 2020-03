Le web au service du confinement : Plus de 5000 films à voir gratuitement

Cinémathèques, services de streaming, plateformes de vidéos... En cette période de confinement national, aiguiser sa cinéphilie, c'est possible : le web regorge de sites où visionner des films en streaming et en toute gratuité. En effet, le streaming explose. Les plateformes Netflix ou Amazon Prime restent payantes. On y trouve quelques films très connus comme Blade Runner, ainsi que quelques films méconnus de réalisateurs comme Quentin Tarantino. Tous les films de cette liste ne sont pas forcément sous-titrés. La liste est très longue et mériterait sans doute un moteur de recherche pour rendre la navigation plus aisée. Mais d’autres sites permettent de regarder des films gratuitement. Ainsi, openculture.com propose 1150 longs-métrages et courts-métrages. Films noirs, de kung fu, muets, documentaires, films d’animation sont listés avec une petite description et accessibles gratuitement. La plateforme envoie également vers d’autres sites du même type comme Internet Archive ou Australian Screen Archive. La chaîne de cinémas MK2 lance son programme «MK2 Curiosity» et offre une sélection hebdomadaire de cinq à six œuvres à retrouver en ligne et gratuitement. En ce qui concerne le site www.apar.tv met un total de 4 200 long-métrages «rares» à voir gratuitement. Outre ces longs-métrages, vous pouvez trouver plus de 500 000 vidéos et 1 million d’enregistrements audio, dont 92 000 de concerts, 3 millions de livres et 36 000 logiciels. Par ailleurs, les enfants ne sont pas excluent. Comme son titre l'indique, Films pour enfants.com est une plateforme qui recueille des centaines de courts-métrages propices à ravir les bambins de 3 à 9 ans et même plus. Du côté du «Portail pour les familles», plus de 150 films d'animation cohabitent, de toutes nationalités, pour le plus plaisir des plus petits… mais aussi des grands. Classés par thématiques : Amitié, Mémoire, Relation parentale, Fantastique, Exclusion, Animaux... L'occasion d'éveiller bien des consciences grâce à la catégorie «écologie», à titre d’exemple, mais aussi de goûter aux créations les plus poétiques. Drôles, contemplatifs, surprenants, ces fictions disponibles en deux clics sauront divertir la famille entre deux contes et vidéos YouTube.

Top des meilleurs sites de streaming gratuits…

C’est la période la plus propice pour regarder des films et des séries en streaming. L’occasion pour les cinéphiles de voir ou revoir des films ou des séries à découvrir. En effet, Pouvoir regarder un film ou une série gratuitement chez soi sans prendre le risque du téléchargement illégal c’est quand même bien sympa. Mais trouver un site de streaming gratuit et fiable pour avoir accès à des séries et des films ce n’est pas toujours simple. On peut errer sur le net pendant des heures avant de trouver son bonheur. Surtout si vous cherchez à regarder en streaming des séries ou des films en VF ou VOSTFR. Le choix est encore plus restreint. Nous vous proposons les meilleurs sites de streaming gratuits pour vos journées de confinement… ou pour une nuit entière d’ailleurs. Voirfilms.al, est un des plus gros sites de streaming français. Il propose aussi du téléchargement. Vous trouverez un très large catalogue de films et séries disponibles en français ou sous-titré mais aussi des dessins animés. W streaming est un site complet avec un très gros catalogue et très intuitif. Quand à Sokro stream, ce site propose un très large catalogue de films et de séries. Cette dimension participative est hautement appréciée et les films et séries à regarder en streaming sont proposés dans une excellente qualité. Ce qui ne gâche rien on ne va pas se mentir. Zone Streaming c’est anciennement Full moviz. Ce site français permet de regarder en illimité des films français avec une très bonne qualité. Le catalogue est très bien approvisionné et vous trouverez très facilement des nouveautés. Streamingdivx.com, permet de regarder des séries et des films récents. Organisé en catégorie et en classement, le site est très bien fait et vous permet de trouver facilement votre bonheur. A noter que sur le site papy streaming vous trouverez des séries, des films et même des mangas en français et en HD ! Une référence du streaming. Liberty VF, est le site idéal si vous êtes à la recherche de films et de séries intégralement en VF. Ici pas de sous-titrage mais des vrais contenus proposés en VF. C’est très rare actuellement de trouver ce genre de site sur la toile alors gardez le bien en tête. Comme son nom l’indique, Stream complet, est un site très complet qui propose un catalogue très large et des contenus en très bonne qualité. En somme, pour éviter la propagation du virus, vaut mieux rester confiné chez soi et profiter de ces moments en regardant un bon film, une pièce théâtrale ou faire de la lecture, puisque tous les moyens sont mis à disposition pour ne pas s’ennuyer et s’enrichir à partir de son sofa !

Sihem Oubraham