Mustapha Mékidèche, économiste, expert international : «La rupture peut être brutale»

Une lourde facture qui dépasse la facture alimentaire du pays et qui accentue les déséquilibres de sa balance des paiements, d’où la décision prise par le chef de l’Etat de surseoir à tout contrat avec les bureaux d’études étrangers, soit une économie d’environ 7 milliards de dollars. Mais quelle serait l’alternative à cette mesure ? Eclairage de l’expert, Mustapha Mékidèche, qui souligne dans cet entretien que «la rupture peut être brutale,

si le pays ne s’organise pas dès à présent».

El Moudjahid : Le président de la République vient d’ordonner l’arrêt de la conclusion de contrats avec les bureaux d’études et de services étrangers. Quels sont, selon vous, les secteurs concernés par une telle mesure ?

Mustapha Mékidèche : Cette mesure rentre dans le cadre des mesures de sauvegarde de notre balance des paiements qui sera, en 2020, à un niveau historique inédit de déficit. L’amplitude de son déséquilibre sera probablement similaire à celle que notre économie a connue en 1986 et qui a conduit au rééchelonnement de 1994, en espérant que le cycle de la crise soit moins long ; à cette différence près cependant que nous disposons actuellement de plus de résilience, même courte, puisque nous avons 60 milliards de réserves de change, sans dette extérieure. Cette mesure rentre aussi dans une politique plus globale de substitution aux importations, là où cela est possible. La problématique difficile et délicate qui en découle est comment faire sans perturber, ce faisant, le fonctionnement de notre système économique fragilisé par ailleurs. Je ne crois pas en l’occurrence, comme vous le suggérez, que la différentiation sectorielle soit la démarche la plus adéquate dans la mise en œuvre. À titre d’illustration, une intervention spécialisée d’un expert étranger sur l’équipement d’une usine agroalimentaire à l’arrêt peut être plus urgente et plus requise que le stage à l’étranger en communication d’un agent du secteur de l’énergie.

Par ailleurs, l’effort doit être fait par tous les secteurs sans distinction, notamment ceux qui pèsent le plus sur la balance des paiements comme le transport maritime avec plus de 3 milliards de dollars/an et le BTPH avec un ordre de grandeur plus faible mais de même ordre, le dernier tiers étant celui de l’assistance technique. Mais la difficulté de mise en œuvre proviendra surtout de la résistance au changement. Elle est due, notamment, à notre longue pratique d’achat clés en main, de sorte que les études sont incluses dans le package du projet, réduisant la plupart du temps, la partie algérienne à un rôle de «sleeping partner», c’est-à-dire d’acheteur passif. Cela dure ainsi depuis des décennies, malgré les discours politiques récurrents sur la nécessaire diversification. Autre élément de réponse à votre question, les tendances récentes à la dématérialisation de l’économie internationale, y compris d’ailleurs l’économie fondée sur la connaissance, ont élargi la sphère marchande des services dont nous sommes importateurs net, alors que nous avons les capacités et les ressources humaines pour inverser cette tendance. De ce point de vue là, on oubli souvent que l’exportation de services permet également de réduire le déficit de la balance des services. Nous avons là un important gisement qu’il faut explorer et développer rapidement. Pour conclure sur cette question, arrêt oui sur le principe, mais attention à la rupture brutale qui va compliquer la situation des entreprises, sachant par ailleurs que la réduction des 7 milliards fixée comme objectif ne se fera pas instantanément.

Justement le recours presque systématique à l’expertise étrangère est souvent justifié par la faiblesse des outils de management nationaux et la non-maîtrise de la technicité des projets. De plus cet argument n’a-t-il pas aussi servi des objectifs malveillants et douteux, des expertises importées ayant révélé des soupçons quant à leur viabilité et leurs performances ?

Vous savez qu’un pays qui n’a pas de mémoire économique ne peut pas avancer car il ne tire pas de leçons de ses échecs passés. Votre question me donne l’opportunité d’apporter quelques éléments rétrospectifs expliquant les conditions dans lesquelles nos déficits en la matière se sont creusés au fil du temps. D’abord, il n’y a pas que la faiblesse managériale dans la gestion des projets qui est la cause du recours quasi exclusif à ce que vous appelez l’expertise étrangère, même si elle y contribue. Il y a aussi et surtout l’inexistence de capacités d’engineering dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie dont les entreprises ont été dissoutes pour la plupart. La question qui se pose c’est de savoir pourquoi ces entreprises, dont les immobilisations et le capital social sont faibles, ont été systématiquement dissoutes, alors qu’elles sont partout dans le monde, l’outil de l’autonomie et de l’intégration technologiques et aussi celui du contrôle des coûts et des plannings. Les arguments des donneurs d’ordre et des maîtres d’ouvrage étaient divers mais récurrents : urgence, impossibilité de décomposer le projet, crainte de rupture de la chaîne de responsabilité des fournisseurs d’équipements, incapacité présupposée des entreprises locales d’engineering à offrir un service complet, y compris l’achat de brevet et le procurement ( achats d’équipements).

La Sonelgaz qui avait la meilleure expérience de cette décomposition par lots, lui permettant de capitaliser de l’expertise, s’en est, elle aussi, progressivement éloignée. Il est évident que cette capture totale des projets industriels algériens par les ensembliers étrangers, dont certains ont appris leur métier chez nous et ont fait beaucoup d’argent, ont créé les conditions d’émergence de ce que vous appelez «les objectifs malveillants et douteux» et même contribuer à voiler certaines surfacturations. On retrouve d’ailleurs le même phénomène dans le secteur du transport maritime de marchandises, sachant que le pavillon national maritime ne couvre que 3% des besoins de transport de marchandises en 2020, alors qu’en 1980 il couvrait 30%, soit 10 fois plus. Curieuse coïncidence.

Il est clair aujourd’hui que l'Algérie n'a d'autre choix que de réhabiliter son outil technique pour répondre aux besoins de son économie. Vous aussi avez plaidé pour le développement nécessaire d’une stratégie de développement des services. Concrètement, comment opérer une telle stratégie ?

Oui effectivement je parlais, pour l’avoir vécu, de l’importance de la promotion des services d’engineering comme locomotive d’exportations des services de construction, des équipements et des biens nationaux. C’est ce que font d’ailleurs les ensembliers étrangers chez nous depuis plusieurs décennies .C’est ce que nous avions fait aussi lors de la réhabilitation de la raffinerie de Nouadhibou (Mauritanie), lorsque j’étais directeur général de l’Entreprise nationale d’engineering pétrolier(ENEP). En tant qu’entreprise d’engineering et ensemblier, nous y avions exporté le savoir-faire de nos ingénieurs mais aussi des biens et des services algériens : travaux de montage (GTP), câblerie (ENICAB), peinture(ENAP), travaux jetée pétrolière (SOTRAMO) etc. Un deuxième exemple celui du gazoduc Maghreb Europe est aussi intéressant à relever. Pendant la première guerre du Golf, la Sonatrach ne trouvait pas d’ensemblier et nous a confié, n’ayant pas d’autre option et pour gagner du temps, le package d’engineering de base et de détail, y compris l’élaboration des spécifications techniques des équipements du segment algérien du gazoduc. Nos ingénieurs Process engineering ont fait en sorte que l’étude de tracé et l’étude hydraulique permettent d’utiliser les tubes produits à El Hadjar et Ghardaïa en s’adaptant à leur spécifications techniques (Schedule et diamètre). Il est clair qu’une option clé en mains aurait utilisé des tubes importés. Alors oui, il est urgent de soutenir le développement des entreprises d’engineering algériennes à l’instar des Start up, d’autant que les évolutions actuelles de la profession font largement appel aux logiciels numériques, aux divers algorithmes digitaux de calcul et autres simulateurs de process. Cela ne coûte pas cher et peut rapporter gros. Les réflexions sur les stratégies de développement des capacités d’engineering du pays sont identifiées. Pour l’essentiel, elles ont besoin de ressources humaines qualifiées pluridisciplinaires. Elles sont nombreuses et disponibles dans le pays et dans la diaspora.

Pourquoi, à votre avis, cette réticence à faire confiance aux compétences algériennes qui pourtant ont fait leur preuve ailleurs ?

C’est une forme de déclinaison algérienne du syndrome hollandais : ce n’est pas la peine de faire d’efforts puisqu’on peut tout acheter. Il faudra changer de carte mentale car il y a de moins en moins de moyens de paiements extérieurs pour pouvoir tout acheter dans le reste du monde. La rupture peut être brutale, si le pays ne s’organise pas dès à présent dans cette perspective, car les marges de manœuvres se rétrécissent rapidement.

La question de savoir si on peut faire confiance aux compétences algériennes est dépassée car on pourra de moins en moins acquérir celles des autres. Il faudra recourir massivement, dans tous les domaines, aux compétences nationales d’autant qu’elles ont démontré leurs capacités ici et ailleurs. Pour terminer, nous Algériens, devrions méditer cette réponse du P-dg d’Embrair, le grand groupe aéronautique brésilien, à un journaliste qui lui demandait où était le secret de la réussite : «La qualité de nos ingénieurs ».

Entretien réalisé par

Akila Dammad