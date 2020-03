GN: Les déplacements à Blida soumis à des autorisations des services de sécurité

Toutefois , l’autoroute Est-Ouest reste ouverte aux usagers de la route. La GN a mis le numéro vert 1055 à la disposition des citoyens pour toute information.

Le Commandement de la GN a appelé les citoyens à faire preuve de responsabilité et de conscience dans ces moments difficiles et à respecter les mesures de prévention prises par les hautes autorités , pour la protection de la santé publique.

Le président Tebboune a, à l’issue d’une réunion du Haut Conseil de sécurité Lundi ,décidé un certain nombre de mesures plus rigoureuses à l’effet de lutter contre la propagation de la pandémie en Algérie. le Haut Conseil de sécurité décide d’abord de procéder à un confinement total de la wilaya de Blida pour une durée de 10 jours renouvelable, avec interdiction de sortie, sauf nécessité absolue et sur autorisation de la gendarmerie ou de la police.Selon le communiqué du Haut Conseil de sécurité, des barrages seront dressés à l’entrée de la wilaya pour faire respecter cette décision et empêcher les entrées et sorties. «Des mesures d’exception seront prises pour assurer l’approvisionnement de la population en produits sanitaires et alimentaires», selon le communiqué du HCS.

Neila B/ Rédaction Web