Commerce extérieur: Un déficit de 792 millions de dollars en janvier

Les importations ont, pour leur part, totalisé 3,097 mds usd, contre 3,932 mds usd, en baisse de 21,24%.Les exportations ont ainsi assuré la couverture des importations à hauteur de 74,44%, contre 78,08% durant la même période de comparaison. Les hydrocarbures ont représenté l'essentiel des exportations algériennes en janvier dernier, soit 92,53% du volume global des exportations, en s'établissant ainsi à 2,13 mds usd, contre 2,85 mds usd, enregistrant un recul de 25,16%. Pour les exportations hors hydrocarbures, elles restent toujours marginales, avec 172,33 millions usd, ce qui représente 7,47% du volume global des exportations, contre 220,37 millions usd, en baisse de 21,80%, durant la même période de comparaison.Ce recul a concerné tous les groupes des principaux produits hors hydrocarbures.Les exportations hors hydrocarbures étaient composées des demi-produits, avec 137,27 millions usd contre 154,21 millions usd, en baisse de (10,98%), des biens alimentaires avec 26,34 millions usd contre 32,04 millions usd (-17,78%) et des biens d'équipement industriels avec 4,38 millions usd contre 20,29 millions usd (-78,41%).Elles étaient composées aussi de produits bruts avec 2,99 millions usd, contre 11,57 millions (-74,13%) et les biens de consommation non alimentaires avec 1,34 million usd, contre 2,11 millions usd (-36,42%).Pour ce qui est des importations, cinq groupes de produits sur les sept que contient la structure des importations algériennes ont connu des baisses en janvier dernier et par rapport au même mois de l'année dernière.En effet, les biens d'équipements industriels, qui ont représenté près de 30,2% de la structure des importations, ont totalisé 933,92 millions usd contre 1,43 milliard usd à la même période de comparaison, en baisse de 34,85%.La facture d'importation du groupe demi-produit a reculé de 26,28%, totalisant 684,28 millions usd contre 928,16 millions usd.La même tendance a été enregistrée pour les biens alimentaires qui ont atteint 625,84 millions usd contre 737,66 millions usd (-15,16%), les biens de consommation (non-alimentaires) avec 476,87 millions usd contre 525,95 millions usd (-9,33%) et les biens d'équipement agricoles avec 19,40 millions usd contre 46,94 millions usd (-58,67%).

En revanche, deux groupes de produits de la structure des importations ont connu des hausses.Il s'agit des importations des produits bruts qui ont totalisé 194,83 millions usd, contre 174,65 millions usd (+11,56%) et le groupe énergie et lubrifiants (carburants) avec 162,27 millions usd contre 85,97 md usd (+88,75%).

APS