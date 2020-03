Connue pour ses traditions et coutumes en matière de relations et visites familiales en tous genres, les efforts déployés par les autorités concernés, notamment les services de sécurité et de santé, visent essentiellement à faire prendre conscience à la population sur les risques qu’ils encourent en outrepassant ces mesures de prévention et de protection, dans le cadre de la lutte contre la pandémie qui sévit à travers toute la planète. Des émissions de sensibilisation via la radio locale d’Adrar et des déplacements de patrouilles pédestres sont effectuées dans le cadre de ces actions de proximité. R. B.